لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات صارمة لتدمير كل ما يقدمه الغرب لتعزيز آلة الحرب الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو ستتخذ إجراءات صارمة لتدمير كل ما يقدمه الغرب لتعزيز آلة الحرب الأوكرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأشار لافروف، إلى عدم إمكانية وقف الصراع الأوكراني عند خط التماس، وأنّ وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير ممكن قبل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

وذكر لافروف، أنّ روسيا طلبت من واشنطن التعليق على تورطها في ضربات أوكرانية بالعمق الروسي.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات في موسكو أدرجت كونور كينيدي، نجل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور، على قائمة المطلوبين دولياً.

جاء ذلك على خلفية اتهامه بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية خلال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان كونور، الابن الثالث لروبرت ف. كينيدي جونيور، كشف في عام 2022 عن انضمامه إلى مجموعة دولية من المتطوعين للقتال ضد القوات الروسية، في الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في العام نفسه.

وقال كينيدي آنذاك إنه أراد مساعدة الأوكرانيين بعد الغزو الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أنه كان مستعداً للموت من أجل القضية.