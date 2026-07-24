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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: التجارة الروسية الصينية تتجه إلى مستوى قياسي جديد رغم العقوبات الغربية

لافروف: التجارة الروسية الصينية تتجه إلى مستوى قياسي جديد رغم العقوبات الغربية
لافروف: التجارة الروسية الصينية تتجه إلى مستوى قياسي جديد رغم العقوبات الغربية
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الجمعة/، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تواصل نموها رغم "المعوقات" التي تفرضها الدول الغربية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجه إلى تسجيل مستوى قياسي جديد بنهاية العام الجاري.

وقال لافروف - خلال لقائه نظيره الصيني وانج يي على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" - إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعا أن يسجل رقما قياسيا جديدا مع نهاية العام، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج التقيا أكثر من 50 مرة خلال الزيارات الثنائية وعلى هامش الفعاليات الدولية، مضيفا أن الأشهر المقبلة ستشهد العديد من المناسبات التي ستوفر فرصا جديدة للتواصل بين مسؤولي البلدين.

وكان الرئيس الروسي قد وصف معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين بأنها تمثل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الصين في مايو الماضي، التي شهدت توقيع 42 وثيقة، من بينها بيان مشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين البلدين.

كما احتفلت موسكو وبكين - في 16 يوليو الجاري - بالذكرى الـ 65 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.. فيما وصف الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة الرئيس بوتين الأخيرة إلى الصين بأنها "موفقة وناجحة للغاية".

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات التجارية والاقتصادية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء

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