بعد مونديال 2026.. رجلان يتربعان على عرش أغلى لاعبي العالم

لم يكن ختام كأس العالم 2026 مجرد إسدال الستار على بطولة تاريخية، بل كان بداية فصل جديد في عالم كرة القدم، بعدما قلبت التقييمات السوقية موازين النجومية، وأعادت رسم خريطة أغلى اللاعبين في العالم.

وفي أحدث تحديث أصدره موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في تقييم القيم السوقية للاعبي كرة القدم، شهدت السوق قفزات غير مسبوقة، تصدرها الثنائي الإسباني لامين جمال والنرويجي إيرلينغ هالاند، اللذان دخلا التاريخ كأول لاعبين تتجاوز قيمتهما السوقية حاجز 200 مليون يورو.

220 مليون يورو رقم تاريخي يضع لامين وهالاند في القمة

التحديث الجديد، الذي جاء عقب نهاية مونديال 2026، منح كلا من لامين جمال وهالاند زيادة بلغت 20 مليون يورو، لترتفع القيمة السوقية لكل منهما إلى 220 مليون يورو، في أعلى تقييم يشهده عالم كرة القدم منذ بدء رصد القيم السوقية للاعبين.

ولم يكتف الثنائي بكتابة التاريخ، بل تفوقا أيضًا على الفرنسي كيليان مبابي، الذي جاء في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو.

أغلى 10 لاعبين في العالم بعد تحديث ترانسفير ماركت

جاء ترتيب أغلى لاعبي العالم على النحو التالي:

لامين جمال (برشلونة) – 220 مليون يورو.

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 220 مليون يورو.

كيليان مبابي (ريال مدريد) – 200 مليون يورو.

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ) – 170 مليون يورو.

جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 160 مليون يورو.

بيدري (برشلونة) – 150 مليون يورو.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 140 مليون يورو.

خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) – 140 مليون يورو.

فيتينيا (باريس سان جيرمان) – 140 مليون يورو.

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان) – 140 مليون يورو.

برشلونة المستفيد الأكبر من بريق المونديال

لم تقتصر المكاسب على لامين جمال وحده، إذ عكس التحديث الجديد التأثير الكبير للأداء المميز الذي قدمه لاعبو برشلونة خلال كأس العالم، لتشهد القيمة السوقية لعدد من نجوم الفريق ارتفاعًا لافتًا.

فقد أصبح باو كوبارسي المدافع الأعلى قيمة في العالم مناصفة مع الفرنسي ويليام ساليبا، بعدما بلغت قيمته 100 مليون يورو، مستفيدًا من تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

كما ارتفعت قيمة فيران توريس إلى أكثر من 50 مليون يورو بعد تسجيله الهدف الحاسم الذي منح منتخب بلاده لقب كأس العالم، بينما اعتلى الحارس خوان غارسيا صدارة أغلى حراس المرمى عالميا بالتساوي مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما بقيمة 45 مليون يورو.

أما بيدري، فواصل ترسيخ مكانته بين نخبة لاعبي الوسط بقيمة بلغت 150 مليون يورو، في حين حافظ لامين جمال على صدارة المهاجمين والأجنحة، ليصبح اللاعب الأعلى قيمة بين جميع مراكز اللعب.

رغم تألق نجومه برشلونة خارج الخمسة الكبار

ورغم الحضور القوي للاعبي برشلونة في التصنيفات الفردية، فإن النادي الكتالوني لم ينجح في اقتحام قائمة أغلى خمسة أندية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الأول، متقدما على ريال مدريد، ثم باريس سان جيرمان، يليه تشيلسي، ثم أرسنال، بينما حل برشلونة في المركز السادس.

الانتقالات الصيفية تشعل التضخم في سوق اللاعبين

التحديث الأخير لم ينعكس فقط على ترتيب النجوم، بل كشف أيضا عن استمرار موجة التضخم في سوق الانتقالات، حيث ارتفعت قيم عدد من اللاعبين بشكل كبير.

وشهد جوليان ألفاريز زيادة في قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو رغم تراجع مستواه خلال البطولة، فيما ارتفعت قيمة أنطوني غوردون إلى 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي دفعه برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت القفزة الأكبر من نصيب إليوت أندرسون، الذي ارتفعت قيمته من 75 مليونًا إلى 110 ملايين يورو بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت 135 مليون يورو.

كما وصل مورغان روجرز إلى القيمة نفسها (110 ملايين يورو) عقب انتقاله إلى تشيلسي مقابل 138 مليون يورو، في مؤشر جديد على الارتفاع المستمر لأسعار نجوم اللعبة.

مونديال غير خريطة الكرة العالمية

تكشف أرقام "ترانسفير ماركت" أن كأس العالم 2026 لم يغير فقط هوية الأبطال داخل المستطيل الأخضر، بل أعاد تشكيل خريطة القوى الاقتصادية في كرة القدم، بعدما فرض جيل جديد من النجوم نفسه على قمة المشهد العالمي، بقيادة لامين جمال وإيرلينغ هالاند، اللذين دخلا التاريخ بأعلى قيمة سوقية عرفتها اللعبة، في وقت تبدو فيه سوق الانتقالات مقبلة على مرحلة جديدة من المنافسة المالية غير المسبوقة.