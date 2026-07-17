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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صافرة الحسم في نيوجيرسي.. حكم أدار صدمة ميسي التاريخية يقود نهائي كأس العالم 2026

الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش
الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة ينتظر أن تكتب فصلاً جديدًا في تاريخ اللعبة لكن قبل انطلاق صافرة البداية، خطف اسم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الأضواء، بعدما أسند إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة المباراة الأكثر أهمية في البطولة.

ولم يكن اختيار فينتشيتش مجرد قرار تحكيمي عابر، بل جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من الخبرة في أكبر المحافل القارية والدولية، ليصبح الرجل الذي سيحمل مسؤولية قيادة ليلة قد تُخلّد في ذاكرة كرة القدم.

فينتشيتش مهمة العمر في أكبر مباريات العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش (46 عامًا) لإدارة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، في المباراة المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف.

وسيساعده في إدارة اللقاء مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما سيكون الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة حاضرًا ضمن الطاقم التحكيمي بصفته الحكم الرابع، ليحمل النهائي أيضًا بصمة عربية لافتة.

حضور لافت في مونديال 2026

نال فينتشيتش ثقة لجنة الحكام بعد سلسلة من العروض المميزة خلال البطولة، إذ أدار ثلاث مباريات مهمة في النسخة الحالية من كأس العالم.

وكانت البداية مع مواجهة البرازيل والمغرب في دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، قبل أن يقود مباراة الأردن والجزائر التي انتهت بفوز المنتخب الأردني (2-1)، ثم أدار مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ32، والتي انتهت بانتصار المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة الأخيرة واحدة من أبرز اللقطات التحكيمية في البطولة، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي، عقب تغطيته فمه أثناء الحديث مع أحد اللاعبين، في أولى الحالات البارزة لتطبيق اللوائح الجديدة المعروفة إعلاميًا باسم "قانون فينيسيوس".

ذكريات لا تُنسى مع الأرجنتين وإسبانيا

المفارقة أن الحكم السلوفيني يحمل في سجله ذكريات مختلفة مع طرفي النهائي فقد كان حكما للمواجهة التاريخية التي جمعت الأرجنتين والسعودية في افتتاح مشوار "التانجو" بمونديال قطر 2022، عندما حقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بنتيجة (2-1)، في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم عبر تاريخه.

أما المنتخب الإسباني، فقد سبق أن أدار له مواجهة قوية أمام إيطاليا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، والتي انتهت بفوز "لا روخا" بهدف دون مقابل.

خبرة أوروبية صنعت الثقة

يمتلك سلافكو فينتشيتش خبرة دولية تمتد لأكثر من 16 عامًا، وأصبح من أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، بعدما تولى إدارة العديد من النهائيات الكبرى.

ومن أبرز محطاته قيادته نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي، إلى جانب إدارته نهائي الدوري الأوروبي 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز، وهو ما عزز مكانته بين نخبة حكام العالم، ومهّد الطريق أمامه لقيادة نهائي كأس العالم.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد 19 يوليو 2026، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وسط حضور جماهيري ضخم ومتابعة عالمية واسعة، حيث يتنافس المنتخبان على كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة وحصد اللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

يحظى نهائي كأس العالم 2026 بتغطية تلفزيونية واسعة عبر شبكة beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من الشبكات العالمية المالكة لحقوق بث البطولة في مختلف القارات.

نهائي كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 فيفا إسبانيا والأرجنتين مونديال 2026

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