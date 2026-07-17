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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سميه الخشاب تخطف الأنظار عبر انستجرام

سمية الخشاب
سمية الخشاب
ميرنا محمود

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و ظهرت سمية الخشاب بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان ذا تصميم أنيق باللون الأسود ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت قد أبدت الفنانة سمية الخشاب استياءها من تكرار وقائع التعدي على الحيوانات في الشوارع، وذلك عقب انتشار واقعة متداولة بمنطقة القاهرة الجديدة، تضمنت اتهام أحد الأشخاص بوضع مواد سامة في طعام الكلاب الضالة ونقلها داخل سيارته.

وعبرت سمية الخشاب عن غضبها عبر حسابها على منصة إكس قائلة: “لا بيرحموا ولابيسيبوا رحمه ربنا تنزل اللي بيحطوا اكل للكلاب في الشوارع غلطانين ..ليه ان شاء اللّه؟ علشان ده ضد طبيعتهم اللي هي الصيد هو احنا عايشين في غابه حيصطادوا ايه وفين”.

وتابعت: “حتي الزباله مبقاش فيها اكل يسد جوعهم والله حرام وربنا حيخسف بيهم الارض وحيفقرهم ويجوعهم حقيقي منتهي الجهل وقمه الوحشيه رحمتك يارب” .

واختتمت: "في تركيا الكلاب والقطط ليهم كل الاحترام وبيتعاملوا برحمه وحب محدش بيأذيهم ولا بيسمهم .. حاطين لهم ميه واكل قدام كل المحلات وعايشين وسط الناس بهدوء
وسلام".

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