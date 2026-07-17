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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبضة النار تُحكم سيطرتها.. قبة حرارية قياسية ترتفع حتي 50 درجة مئوية في 4 دول عربية

الحرارة
الحرارة
أمينة الدسوقي

في مشهد مناخي استثنائي، تستعد أربع دول عربية لمواجهة واحدة من أقوى موجات الحر خلال صيف 2026، بعدما بسطت "القبة الحرارية" نفوذها فوق أجزاء واسعة من شمال أفريقيا، في ظاهرة يصفها خبراء الأرصاد بأنها من بين الأقوى خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بملامسة درجات الحرارة حاجز الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق.

قبة حرارية تفرض هيمنتها على المنطقة

تتمركز القبة الحرارية القوية فوق المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ولا سيما المناطق الشرقية، نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة الحرارة غمرت مختلف طبقات الغلاف الجوي.

وتزامن ذلك مع تسجيل قيم مرتفعة واستثنائية للمرتفع الجوي عند مستوى 500 هكتوباسكال، على ارتفاع يتراوح بين 5.5 و6 كيلومترات فوق سطح البحر، وهي مستويات تعد من الأعلى التي يتم رصدها خلال فصل الصيف، ما يعكس قوة المنظومة الجوية المسيطرة على المنطقة.

ما هي القبة الحرارية؟

القبة الحرارية هي ظاهرة جوية تنشأ عندما يتمركز مرتفع جوي قوي فوق منطقة واسعة، فيعمل كغطاء يحبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض ويمنع صعوده أو تجدده. ومع استمرار هذا الوضع لعدة أيام، تتراكم الحرارة تدريجيًا وتشتد موجات الحر، بينما تتراجع فرص تشكل السحب أو هطول الأمطار.

ويؤكد خبراء الأرصاد أن هذه الظاهرة أصبحت أكثر تكرارًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في فصل الصيف، حيث تسهم في تسجيل درجات حرارة قياسية وارتفاع الإحساس بالإجهاد الحراري، خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية.

كيف ترفع القبة الحرارية درجات الحرارة؟

تتشكل القبة الحرارية نتيجة هبوط الهواء من الطبقات العليا للغلاف الجوي نحو سطح الأرض. وخلال هذه الرحلة الهابطة يتعرض الهواء لعملية تعرف باسم "التسخين الانضغاطي" أو Adiabatic Compression، حيث ترتفع درجة حرارته بفعل زيادة الضغط الجوي دون اكتساب حرارة من مصدر خارجي.

وتؤدي هذه العملية إلى انخفاض الرطوبة واستقرار الغلاف الجوي، ما يحد من تشكل السحب ويمنح أشعة الشمس فرصة أكبر لتسخين سطح الأرض، وهو ما يضاعف من شدة موجات الحر ويجعل درجات الحرارة ترتفع إلى مستويات استثنائية.

50 درجة مئوية في بعض المناطق

وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار تأثير القبة الحرارية خلال الأيام المقبلة على المغرب والجزائر وتونس وليبيا، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق معدلاتها الطبيعية بفارق كبير.

ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق الصحراوية والداخلية، بينما تتجاوز منتصف الأربعينيات في مساحات واسعة من الدول الأربع، ما يجعل المنطقة أمام واحدة من أشد موجات الحر هذا الصيف.

تحذيرات من آثار صحية وبيئية

ولا تقتصر تداعيات القبة الحرارية على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل تمتد إلى زيادة مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد، فضلًا عن زيادة احتمالات اندلاع حرائق الغابات والأعشاب في المناطق الجافة.

ويُنصح السكان بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة مع استمرار تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة خلال الأيام المقبلة.

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