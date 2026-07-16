تحذير عاجل.. لا تضع هاتفك في الثلاجة عند ارتفاع حرارته

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة تدعو إلى وضع الهاتف داخل الثلاجة لبضع دقائق عند ارتفاع حرارته، باعتبارها وسيلة سريعة لتبريده، لكن خبراء الصيانة وشركات الهواتف يؤكدون أن هذه الحيلة قد تتسبب في أضرار جسيمة للجهاز بدلا من حمايته.

ووفقا لتقرير نشرته BBC، فإن المشكلة لا تكمن في البرودة نفسها، بل في الانتقال المفاجئ من بيئة ساخنة إلى أخرى باردة ورطبة، ما يؤدي إلى تكون تكاثف للرطوبة داخل الهاتف، وهو ما قد يسبب تلف المكونات الداخلية.

الرطوبة هي الخطر الحقيقي

وقال جيمي فارنيل، مدير مركز Shropshire Phone Repairs في المملكة المتحدة، إن متجره استقبل خلال موجة الحر الأخيرة عددا كبيرا من الهواتف التي تعرضت لأعطال مرتبطة بالحرارة، مشيرا إلى أن بعض أصحابها حاولوا تبريدها بوضعها في الثلاجة أو المجمد بعد مشاهدة هذه النصيحة على الإنترنت.

وأوضح أن تغير درجة الحرارة بشكل مفاجئ يؤدي إلى تكوّن قطرات ماء داخل الهاتف، قد تصل إلى الشاشة أو منفذ الشحن أو اللوحة الإلكترونية أو موصلات البطارية، ما يزيد من احتمالات حدوث تآكل، أو دوائر كهربائية قصيرة، أو أعطال تتطلب إصلاحات مكلفة.

كما حذر فارنيل من استمرار انتشار خرافة أخرى، وهي تجفيف الهاتف المبتل بوضعه في الأرز، مؤكدا أنها لا تقدم فائدة حقيقية رغم شيوعها.

آيفون

حادثة بطارية اشتعلت بسبب الحرارة

وأشار التقرير إلى واقعة شهدها مركز الصيانة، حيث اشتعلت النيران في جهاز آيباد بسبب انتفاخ بطارية الليثيوم أثناء موجة الحر في شهر يونيو، موضحا أن انتفاخ البطارية يعد مؤشرا خطيرا على تعرضها لإجهاد حراري، ويستوجب التوقف عن استخدامها فورا.

آبل وسامسونج: اترك الهاتف يبرد طبيعيا

تتفق شركتا آبل وسامسونج على أن أفضل طريقة للتعامل مع ارتفاع حرارة الهاتف هي تركه يبرد بشكل طبيعي.

وتوضح آبل أن هواتف آيفون مزودة بأنظمة حماية تقلل سطوع الشاشة، وتبطئ عملية الشحن، وتخفض الأداء، أو توقف بعض الوظائف مؤقتا عند ارتفاع درجة الحرارة، إلى أن يعود الجهاز إلى مستواه الطبيعي.

أما سامسونج، فتنصح مستخدمي هواتف Galaxy بإيقاف استخدام الهاتف مؤقتا، وفصل الشاحن، وإزالة الغطاء الواقي، وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية، ثم ترك الجهاز في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة حتى يبرد تلقائيا.

كيف تبرد هاتفك بأمان؟

ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية عند ارتفاع حرارة الهاتف:

- إيقاف تشغيل الهاتف إذا أمكن.

- فصل الشاحن وعدم استخدام الهاتف أثناء الشحن.

- إغلاق التطبيقات الثقيلة والألعاب.

- خفض سطوع الشاشة.

- إزالة الغطاء الواقي السميك.

- وضع الهاتف في مكان مظلل وجيد التهوية.

- تجنب استخدامه لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويؤكد الخبراء أن الهواتف الذكية الحديثة مزودة بأنظمة متقدمة لإدارة الحرارة، قادرة على حماية المكونات الداخلية من التلف عبر خفض الأداء مؤقتا، وهو خيار أكثر أمانا بكثير من تعريض الهاتف لصدمة حرارية داخل الثلاجة أو المجمد.