قبل فوات الأوان.. 5 علامات تكشف أن الشاحن يقتل بطارية هاتفك

يلجأ كثير من المستخدمين إلى شراء شواحن منخفضة التكلفة عند فقدان الشاحن الأصلي، اعتقادا منهم أن جميع الشواحن تؤدي الغرض نفسه، ولكن خبراء الصيانة يحذرون من أن استخدام شواحن أو كابلات غير معتمدة قد يتسبب في أضرار جسيمة تشمل البطارية، ومنفذ الشحن، وحتى اللوحة الأم للهاتف.

وأوضح تقرير تقني أن العديد من أعطال الهواتف، مثل تلف دوائر الطاقة، وانتفاخ البطارية، واحتراق منافذ الشحن، ترتبط باستخدام ملحقات شحن رديئة الجودة أو غير مطابقة لمعايير السلامة.

لماذا قد يكون الشاحن غير المعتمد خطرا؟

تعتمد الهواتف الذكية الحديثة على شرائح إلكترونية تنظم الجهد الكهربائي والتيار بين الشاحن والبطارية، حيث يتواصل الشاحن الأصلي مع الهاتف لتحديد مستوى الطاقة المناسب، مع توفير أنظمة للحماية من ارتفاع الجهد أو حدوث قصر كهربائي.

أما الشواحن غير المعتمدة، فغالبا ما تفتقر إلى هذه التقنيات، ما يؤدي إلى إرسال تيار أو جهد كهربائي غير مستقر قد يتجاوز الحدود الآمنة، الأمر الذي يسبب ارتفاع حرارة البطارية أو تلف المكونات الداخلية.

الشواحن غير المعتمدة

أبرز الأضرار المحتملة

1. تلف البطارية وانتفاخها: قد يؤدي التيار غير المستقر إلى ارتفاع حرارة البطارية بشكل متكرر، ما يسرع تدهورها ويزيد خطر انتفاخها، وهي حالة قد تشكل خطرا حقيقيا إذا استمر استخدامها.

2. تلف منفذ الشحن: قد تتسبب الموصلات منخفضة الجودة في حدوث شرارات كهربائية دقيقة تؤدي مع الوقت إلى تآكل منفذ الشحن، وهو ما ينعكس في صورة بطء الشحن أو انقطاعه.

3. تعطل دوائر الطاقة واللوحة الأم: يمكن أن يؤدي تنظيم الجهد غير السليم إلى تلف شريحة إدارة الطاقة (Power IC)، وفي الحالات الشديدة قد يتعرض اللوح الإلكتروني الرئيسي للتلف، وهو من أكثر الأعطال تكلفة في الإصلاح.

4. مخاطر الحريق والصعق الكهربائي: الشواحن المقلدة غالبا لا تلتزم بمعايير العزل الكهربائي، وقد ترتفع حرارتها بشكل خطير أو تتسبب في حدوث تماس كهربائي.

كيف تختار شاحنا آمنا؟

ينصح الخبراء بالتحقق من وجود شهادات اعتماد معترف بها مثل UL أو CE أو MFi الخاصة بأجهزة آبل، بالإضافة إلى التأكد من جودة التصنيع ومطابقة مواصفات الجهد والتيار للشاحن الأصلي.

كما يفضل تجنب الشواحن منخفضة السعر بشكل مبالغ فيه، خاصة تلك التي تدعي دعم الشحن السريع دون أي شهادات اعتماد.

علامات تدل على وجود مشكلة

إذا لاحظت أيا من الأعراض التالية بعد استخدام شاحن غير معتمد، فقد يكون هاتفك تعرض لضرر:

- ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن.

- بطء شديد في عملية الشحن.

- استنزاف البطارية بسرعة غير معتادة.

- عدم تعرف الهاتف على الشاحن.

- توقف الهاتف عن العمل أو عدم تشغيله.



ماذا تفعل إذا تعرض هاتفك للتلف؟

يوصي الخبراء بإيقاف استخدام الشاحن فورا، ثم تجربة شاحن أصلي أو معتمد للتأكد من استمرار المشكلة، وفي حال بقاء العطل، ينصح بفحص الهاتف لدى مركز صيانة متخصص لتقييم حالة البطارية، ومنفذ الشحن، ودوائر إدارة الطاقة، واستبدال أي مكونات متضررة.

كما ينصح باتباع عادات شحن آمنة، مثل استخدام شواحن معتمدة فقط، وتجنب ترك الهاتف متصلا بالشاحن طوال الليل، ووضعه على سطح جيد التهوية أثناء الشحن، مع فصل الشاحن فور اكتمال الشحن للحفاظ على عمر البطارية وتقليل مخاطر التلف.