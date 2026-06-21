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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل شحن هاتفك ليلا.. فعل هذه الميزة لحماية بطارية هواتف سامسونج

طريقة تفعيل ميزة حماية البطارية على هواتف جالاكسي
طريقة تفعيل ميزة حماية البطارية على هواتف جالاكسي
شيماء عبد المنعم

تقدم شركة سامسونج، في هواتف جالاكسي ميزة حماية البطارية Battery Protection، والتي تهدف إلى تقليل تدهور بطاريات الليثيوم أيون الناتج عن استمرار الشحن الكامل لفترات طويلة، من خلال التحكم في مستوى الشحن وإدارة عملية وصول البطارية إلى نسبة 100%.

وتتيح الميزة لمستخدمي هواتف جالاكسي تحديد الحد الأقصى للشحن عند مستويات مختلفة، تشمل 80% و85% و90% و95%، بدلا من إبقاء الهاتف عند الشحن الكامل طوال الوقت. 

كما توفر الميزة خيارات ذكية ضمن واجهات One UI الحديثة، من بينها الحماية التكيفية التي توقف الشحن عند نسبة 80% أثناء النوم، ثم تستكمل العملية قبل موعد الاستيقاظ لضمان وصول الهاتف إلى الشحن الكامل عند بدء اليوم.

طريقة تفعيل ميزة حماية البطارية على هواتف جالاكسي

وتعتمد حماية البطارية على ثلاثة أنماط رئيسية تختلف وفقا لاحتياجات المستخدم، تشمل:

1. النمط الأساسي: يوقف هذا الخيار عملية الشحن عند وصول البطارية إلى 100%، ويعتمد الهاتف على الطاقة القادمة من الشاحن مباشرة. 

ويعاد شحن البطارية فقط عند انخفاض مستوى الشحن إلى 95%، ما يساعد على تقليل دورات الشحن المتكررة أثناء بقاء الجهاز متصلا بالطاقة لفترات طويلة.

2.النمط الأقصى: يتيح هذا الخيار تحديد نسبة أعلى للشحن، حيث يتوقف الشحن عند النسبة التي يحددها المستخدم مثل 80% أو 85% أو 90% أو 95%، وعند انخفاض مستوى البطارية بنسبة بسيطة عن الحد المحدد، يستأنف الهاتف عملية الشحن تلقائيا، مما يقلل تعرض الخلايا للإجهاد الناتج عن الشحن الكامل المستمر.

3. حماية وقت النوم : يعتمد هذا الوضع على التعلم من عادات استخدام الهاتف ومواعيد نوم المستخدم، حيث يحافظ على مستوى الشحن عند 80% أثناء فترة النوم، ثم يستكمل الشحن إلى 100% قبل وقت الاستيقاظ المتوقع.

ويساعد هذا الخيار على توفير هاتف مشحون بالكامل عند بداية اليوم، مع تجنب بقاء البطارية عند نسبة 100% لعدة ساعات أثناء الليل.

طريقة تفعيل ميزة حماية البطارية على هواتف جالاكسي

يمكن تشغيل الميزة من خلال الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات (Settings).
2. مرر لأسفل وانقر على قسم العناية بالجهاز (Device Care).
3. انقر على البطارية (Battery).
4. قم بتفعيل خيار حماية البطارية (Battery Protection) واختيار الوضع المناسب.

طريقة تفعيل ميزة حماية البطارية على هواتف جالاكسي
بطارية سامسونج إطالة عمر البطارية إعدادات هواتف جالاكسي سامسونج

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