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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تثير الجدل مجددا.. هاتف يتمدد ويطوى داخل هيكل يشبه الصندوق

براءة اختراع جديدة من سامسونج تكشف عن مفهوم غير تقليدي لشاشة قابلة للطي والتمدد
براءة اختراع جديدة من سامسونج تكشف عن مفهوم غير تقليدي لشاشة قابلة للطي والتمدد
شيماء عبد المنعم

حصلت شركة سامسونج Display، على براءة تصميم جديدة تكشف عن أحد أكثر مفاهيم الشاشات غرابة وطموحا حتى الآن، في خطوة تعكس استمرار الشركة في استكشاف مستقبل الهواتف القابلة للطي والتمدد.

وبحسب ما ذكره موقع “digitaltrends”، تصف البراءة جهازا يشار إليه ببساطة على أنه "جهاز عرض"، دون الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بالمواصفات أو آلية التشغيل.

وتظهر الرسومات المرفقة جهازا يأخذ شكل كتلة مستطيلة سميكة وطويلة عند طيه، حيث تلتف ألواح الشاشة بإحكام حول الهيكل الخارجي، مع وجود آلية ميكانيكية واضحة في أحد الأطراف. 

وعند فرد الجهاز، تمتد هذه الألواح لتتحول إلى شاشة مسطحة أكبر بكثير، ما يوحي بمزيج بين تقنيات الشاشات القابلة للطي والقابلة للتمدد في تصميم واحد.

التصميم المرفق ببراءة اختراع سامسونج

وتتضمن براءة الاختراع 14 لوحة تستعرض الجهاز من مختلف الزوايا وفي وضعيتي الطي والفرد، ومع ذلك، فإن طبيعة براءات التصميم تعني أنها تركز على الشكل الخارجي فقط، ولا تقدم معلومات حول المواد المستخدمة أو مستوى المتانة أو آلية العمل الفعلية.

ورغم أن التصميم أثار اهتمام عشاق هواتف جالاكسي، فإن حصول سامسونج على براءة اختراع لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيصل إلى الأسواق قريبا، فغالبية المفاهيم المسجلة كـ براءات تبقى في مرحلة التجارب والأبحاث دون أن تتحول إلى منتجات تجارية.

التصميم المرفق ببراءة اختراع سامسونج

وتواصل سامسونج منذ سنوات الاستثمار في تطوير الشاشات القابلة للطي واللف، وقد يمثل هذا المفهوم محاولة للجمع بين التقنيتين في جهاز واحد، إلا أن بعض المراقبين يرون أن التصميم الحالي لا يزال أقرب إلى فكرة استكشافية منه إلى منتج جاهز للاستخدام اليومي.

ورغم أن المشروع ما يزال في مراحله النظرية، فإنه يعكس الاتجاه المتواصل لدى سامسونج نحو ابتكار أشكال جديدة للأجهزة المحمولة، في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على تقديم تجارب استخدام مختلفة تتجاوز التصميمات التقليدية للهواتف الذكية.

التصميم المرفق ببراءة اختراع سامسونج
هاتف سامسونج الهواتف القابلة للطي

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