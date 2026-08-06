خلافات مالية وراء الواقعة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة المنوفية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيهما أحد الأشخاص تعرضه للاعتداء والتهديد على يد شخص وأشقائه في محافظة المنوفية، مؤكدة أن الفحص الأمني أسفر عن تحديد أطراف الواقعة وبيان ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه في إطار كشف ملابسات منشورين مدعومين بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن المنشوران تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وأشقائه بالتعدي عليه بالسب والضرب وتهديده بإلحاق الأذى به حال سيره بأحد شوارع محافظة المنوفية.

وأضافت الوزارة أن التحريات والفحص أسفرا عن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه مالك مطبعة ومقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، كما تم تحديد المشكو في حقه، وتبين أنه مقاول ويقيم بذات الدائرة.

وبمواجهة الطرفين، أقرا بوقوع مشاجرة بينهما، حيث تبادلا التعدي على بعضهما بالضرب بسبب خلافات مالية تعود إلى شراكة سابقة بينهما في إدارة مطبعة، كما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بشأن الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.