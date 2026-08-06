دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف بسبب هجوم روسي

أعلنت وسائل الإعلام في اوكرانيا عن دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف، منذ قليل، مع صدور تحذيرات من تهديد صاروخي روسي، في أحدث تطور ميداني يشير إلى استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

ويأتي تفعيل الإنذار الجوي بعد أيام من هجمات روسية واسعة استهدفت العاصمة ومحيطها، وسط استمرار المخاوف من موجات جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفق السلطات الأوكرانية، فإن إطلاق صافرات الإنذار يُعد إجراءً احترازياً يُطلب خلاله من السكان التوجه إلى الملاجئ حتى زوال الخطر، بينما تراقب الدفاعات الجوية مسارات الأهداف المحتملة قبل الإعلان عن انتهاء حالة الإنذار.

ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية تؤكد وقوع انفجارات أو حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة المرتبطة بهذا الإنذار، فيما تتابع الجهات المختصة تطورات الموقف ميدانياً.