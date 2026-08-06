مستشفى مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد «GAHAR» المعترف به عالمياً من «إسكوا»

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عن تجديد اعتماد مستشفى مصر للطيران، وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات التدقيق والمراجعة الشاملة للآليات والمعايير المتبعة داخل المستشفى، والتأكد من تطبيقها الكامل لمعايير الجودة وسلامة المرضى المعتمدة عالمياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا - ISQua).

ويعكس تجديد الاعتماد التزام المستشفى بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة، الصحة المهنية، والرعاية الدوائية، مما يعزز مكانتها كأول مستشفى تابع لقطاع الأعمال يحصل على هذا الاعتماد الاستثنائي، والثانية على مستوى المستشفيات الخاصة في جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الكوادر الطبية والإدارية لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية لكافة العاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم، بما يليق باسم ومكانة الناقل الوطني «مصر للطيران».

وفي هذا السياق، حرص الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، على توجيه خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة، مشيداً بجهودهم المخلصة وحرصهم المتواصل على ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة والوصول بالمستشفى إلى هذا المستوى المتميز.