اعترفت بالحقيقة.. الداخلية تكشف كواليس مشاجرة فتاة مع سائق تطبيق ذكي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء إحدى السيدات تعرضها للضرب وسرقة متعلقاتها والتحرش بها من جانب سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، إلى جانب اتهامها له بالتسبب في إصابتها، وادعائها أنها صحفية، وهو ما أثبتت التحريات عدم صحته.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الفحص أظهر أنه بتاريخ 5 أغسطس الجاري، تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم عاملة بمحل عطور، وهي السيدة الظاهرة في مقطعي الفيديو، وشقيقتها، وطرف ثانٍ سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي ومقيم بمحافظة الجيزة.

وأضافت التحريات أنه بسؤال السيدة أقرت بعدم وجود أي واقعة تحرش، واعترفت بأنها ادعت ذلك على غير الحقيقة عقب نشوب مشادة كلامية بينها وشقيقتها وبين السائق بسبب خلاف حول قيمة الأجرة، مشيرة إلى أن السائق تعدى عليها بالسب.

كما أيد السائق ما ورد بأقوالها، واتهمها بالتعدي عليه بالسب وتهديده بالإيذاء، فيما أكدت الوزارة أن الادعاءات المتداولة بشأن تعرضها للتحرش أو سرقة متعلقاتها أو إصابتها على يد السائق لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي الواقعة.