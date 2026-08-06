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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل صلاة الفجر في جماعة.. تجلب لك 21 نعمة لا تقدر بثمن تعرف عليها

فضل صلاة الفجر
فضل صلاة الفجر
أحمد سعيد

تعتبر صلاة الفجر في جماعة خير الأعمال التي يبدأ بها المسلم يومه الجديد، ولكن رغم ما تحمله من فضل عظيم وأجر كبير، فإن بعض الناس يتكاسل عنها، لذا وجب التعرف على معرفة فضل صلاة الفجر، وثواب أدائها في المسجد وأثرها، لما لها من بركة في الرزق وطمأنينة في القلب وحفظ من الله طوال اليوم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في جماعة، لما فيها من بركة لبداية يوم جديد وهداية مليء بالخيرات.

ما هو فضل صلاة الفجر في وقتها؟

1. من فضل صلاة الفجر في وقتها : رؤية الله سبحانه وتعالى فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانةٌ عظيمةٌ؛ فهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى.

2. دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر.

3. ومن فضل صلاة الفجر في وقتها كذلك أن مُصليها يفوز بشهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.

4. أجر قيام الليل فصلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة.

5. الحفظ في ذمّة الله، فهو ضمان الله -سبحانه وتعالى- وأمانه وعهده، وليس لأحدٍ أن يتعرّض للمصلّي بسوء.

6. تجلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».

7. طيب النفس وصفائها.

8. تطرح البركة في الرزق.

9. دخول الجنة لمن يصلّي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).

10. أجر حجة وعمرة .

11. صلاة الفجر تجعل الإنسان فى ذمه لله طوال اليوم.

12. حصد الحسنات صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

13. صلاة الفجر تُظهر قُرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهضُ من نومه في وقت الفجر «وهو وقت يكون الناس فيه نيامًا»، فيقوم ويتوضّأ ويَخرج في هذا الوقت في ظُلمةِ الليل متجاوزًا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليُطيع الله تعالى، وليقوم بما أمره به ربُّ العزة تبارك وتعالى من صلاة الفجر .

14. هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها؛ وذلك لِعِظَم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، فقد وَرَدَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها ».

15. صلاة الفجر في جماعة أنها النّور التّام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بشّرِ المَشائيْنَ فيْ الظُلمِ إلى المَسَاجدِ بالنُور التّامِ يومَ القيْامَة».

16. صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته، فقد رُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: «مَنْ صَلّى الصُبحَ فَهوَ فيْ ذِمَة الله».

17. صلاة الفجر من أسباب النّجاة من النّار.

18. فيها البشارة بدخول الجنّة؛ فقد ورد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال:«مَن صلَّى البردَينِ دخَل الجنةَ»، متفق عليه، والمقصود بالبردين هنا هما صلاتي الصّبح والعصر، وقد ثبت الترغيب في أن يؤدّي المسلم صلاة الصّبح في جماعة.

19. أنها ضمانُ للمسلم -بالتزامه بـ صلاة الفجر - بقاءه في صفّ الإيمان والأمن من النفاق.

20. صلاة الفجر تقي من عذاب الله وغضبه وعقابه.

21. الدعاء بعدها مستجاب ، حيث إنها من الصلوات المكتوبة.

دعاء الفجر مكتوب لبدء اليوم بالبركة

نعرض لكم في السطور التالية مجموعة من الأدعية الجامعة التي يدعو بها المسلم طالبًا من الله الخير والبركة والهداية والعافية ومنها دعاء الفجر مكتوب وهي:

اللهم سخر لي وسخر لي من هم أقوى مني ودوني تسخير العبيد لأسيادهم.
ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد، أسألك بعزك الذي لايرام وبملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك أن تكفيني شر الهموم. يامغيث أغثني يامغيث أغثني “ثلاث مرات.

اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجز ولا إلى الناس فأضيع. اللهم أغنني بالإفتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم حنن علي عبادك واحباءك واغنني عن شرارهم ياأرحم الراحمين ياودود يا فعّال لما تريد.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجزعن التدبير، ولا لأحد من خلقك فاجزع وتداركني بلطفك، يامن لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أسألك العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

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