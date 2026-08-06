انفجاران قرب ناقلة في مضيق هرمز يثيران المخاوف.. والسلطات البحرية تتابع الموقف

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ربان ناقلة تجارية أبلغ عن سماع دوي انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز، دون تسجيل أضرار أو إصابات في الطاقم أو الناقلة حتى الآن، مؤكدة أنها تتابع الحادث وتنسق مع الجهات المختصة لتقييم ملابساته.

وأوضحت الهيئة أن الواقعة حدثت في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الانفجارين وما إذا كانا مرتبطين بأي نشاط عسكري أو أمني في المنطقة، في ظل غياب إعلان رسمي عن أسباب الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الخليج العربي ومحيط مضيق هرمز حالة من الترقب الأمني، حيث تواصل شركات الملاحة العالمية رفع مستوى الحيطة والحذر، بينما تراقب الأسواق أي مستجدات قد تؤثر في حركة السفن أو تدفقات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا استراتيجيًا للتجارة الدولية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المنقولة بحرًا، ما يجعل أي حادث أمني في محيطه محل اهتمام واسع من الحكومات وأسواق الطاقة وشركات الشحن، لما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية.

ويرى مراقبون أن تكرار البلاغات الأمنية في المنطقة يعكس استمرار حالة التوتر، ويؤكد أهمية التنسيق بين القوات البحرية الدولية والسلطات الإقليمية لضمان سلامة الملاحة وحماية السفن التجارية، خاصة مع تزايد المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الدول المطلة على الخليج أو من الأطراف الإقليمية بشأن طبيعة الانفجارين، فيما تنتظر الأوساط البحرية نتائج التحقيقات التي ستحدد ملابسات الواقعة وما إذا كانت ستستدعي اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لضمان استمرار حركة الملاحة بصورة طبيعية.

ويؤكد خبراء النقل البحري أن سرعة تبادل المعلومات بين السفن والسلطات المختصة تمثل عنصرًا أساسيًا في احتواء مثل هذه الحوادث، وتقليل آثارها المحتملة على حركة التجارة الدولية، خاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية المرتفعة.