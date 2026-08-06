بيانات ملاحية حديثة.. 10 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات ملاحية حديثة أن 10 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار تأثر أحد أهم الممرات البحرية في العالم بالتوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ويعد المضيق شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الدولية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه شركات الشحن العالمية تقييم المخاطر المرتبطة بالإبحار في المنطقة، مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري واعتماد بعض السفن مسارات بديلة أو تأجيل رحلاتها انتظارًا لتحسن الأوضاع الأمنية.

كما تشير بيانات تتبع السفن إلى أن حركة العبور لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية التي كانت تسجل قبل اندلاع الأزمة، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر بين مشغلي السفن وناقلات الطاقة.

وتشير مصادر الى أن انخفاض عدد السفن العابرة لا يعني بالضرورة توقف الملاحة، لكنه يعكس استمرار القيود التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها شركات الشحن. كما أن بعض السفن قد تعمد إلى إغلاق أجهزة التتبع أو تعديل جداول الإبحار لأسباب أمنية، ما يجعل الأرقام المعلنة تعبر عن الحد الأدنى المؤكد لحركة العبور اليومية.

وفي المقابل، تستمر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الحركة الطبيعية في المضيق، وسط مفاوضات إقليمية ودولية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتأمين مرور السفن التجارية. وتشير تقارير دولية إلى أن أي تقدم في هذه المباحثات قد يسهم في زيادة أعداد السفن العابرة تدريجيًا، بما ينعكس إيجابًا على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية استراتيجية في العالم، ولذلك تتابع أسواق النفط والنقل البحري تطوراته لحظة بلحظة، إذ إن أي تغير في وتيرة الملاحة أو مستوى المخاطر الأمنية ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية، ما يجعل البيانات الملاحية اليومية مؤشرًا مهمًا لقياس استقرار الأوضاع في المنطقة.