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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: محمد صلاح اختار الدوري التركي منذ فترة.. وطرابزون محطة تناسب مرحلته الجديدة

محمد صلاح
محمد صلاح
رحمة سمير

قال الناقد الرياضي أحمد درويش إن اختيار محمد صلاح الانتقال إلى نادي طرابزون سبور التركي لم يكن قرارًا مفاجئًا، مؤكدًا أن اللاعب حدد وجهته منذ فترة طويلة، بعد قراره إنهاء تعاقده مع ليفربول والاكتفاء بموسم واحد.

وأوضح درويش، خلال مداخلة ببرنامج على قناة «DMC»، أن محمد صلاح يتمتع بذكاء كبير في اختيار خطواته، إلى جانب وجود مدير أعمال قوي، مشيرًا إلى أن اللاعب درس العروض المختلفة قبل الاستقرار على خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

وأضاف أن محمد صلاح كان يمتلك عدة عروض، من بينها عروض من أندية تركية أخرى، إلا أن عرض طرابزون سبور تفوق من حيث المزايا والامتيازات، إلى جانب الاهتمام الكبير من الجماهير والمسؤولين الأتراك بالتعاقد مع لاعب بحجم محمد صلاح.

ترابزون سبور.. فريق جماهيري وتاريخ كبير

وأشار الناقد الرياضي إلى أن طرابزون سبور من الأندية الكبيرة والجماهيرية في تركيا، وسبق له التتويج بلقب الدوري التركي 7 مرات، كما يشارك في المسابقات الأوروبية خلال الموسم الحالي.

ولفت إلى أن انتقال محمد صلاح إلى النادي يمثل حدثًا يتجاوز حدود الفريق، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، موضحًا أن الاستقبال الجماهيري الذي حظي به يعكس حجم تأثيره وقيمته داخل تركيا.

صلاح قد يصنع طفرة في شعبية الدوري التركي

وأكد درويش أن وجود محمد صلاح في طرابزون سبور من المتوقع أن يساهم في زيادة متابعة الدوري التركي داخل مصر والعالم العربي، وربما في إنجلترا، بسبب ارتباط جماهير كثيرة باللاعب منذ تجربته مع ليفربول.

وأضاف أن محمد صلاح سيكون أحد أبرز نجوم الدوري التركي، وقد يصبح محور جذب للمتابعين، مشيرًا إلى أن انتقاله يمكن أن يمنح المسابقة التركية حضورًا وشعبية أكبر.

اختيار يناسب المرحلة الحالية

وأوضح أن محمد صلاح اختار الدوري التركي وفقًا لاعتبارات متعددة، من بينها طبيعة المنافسة ومدى ملاءمتها لمرحلته العمرية، إلى جانب القرب الجغرافي من مصر والتقارب الثقافي، خاصة في ظل ارتباط اللاعب بأسرته.

وقال إن أولويات محمد صلاح تغيرت مع تطور احتياجاته في هذه المرحلة، معتبرًا أن اختياره يمثل خطوة مدروسة، تمنحه فرصة للظهور كنجم رئيسي في الدوري التركي.

تشبيه بتجربة مارادونا مع نابولي

وشبّه درويش انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور بتجربة الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا مع نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن مارادونا اختار خوض تحدٍ مختلف بدلًا من الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في إيطاليا.

واختتم حديثه قائلًا إن محمد صلاح اختار التحدي، وإن انتقاله إلى طرابزون سبور يمثل خطوة جديدة في مسيرته، تعتمد على صناعة تأثير يتجاوز حدود النادي نفسه.

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