رابطة الأندية تُبقي قواعد استقدام الحكام الأجانب دون تعديل في لائحة الدوري الممتاز

أبقت رابطة الأندية المصرية المحترفة على المواد المنظمة لاستقدام الحكام الأجانب ضمن لائحة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، دون إجراء أي تعديلات، لتستمر الآلية نفسها التي تم العمل بها خلال الموسم الماضي.

ونصت الفقرة (12) من المادة (46) في لائحة الدوري الممتاز على أنه في حال طلب رابطة الأندية أو أحد الأندية تعيين حكام أجانب لإدارة أي مباراة، يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد جميع تكاليف استقدام طاقم التحكيم، بما في ذلك بدلات التحكيم والانتقالات والإقامة وغيرها من المصروفات بالعملة الأجنبية، وذلك قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

كما أتاحت اللائحة للأندية التقدم بطلبات استقدام حكام أجانب لمباريات محددة منذ بداية الموسم، على أن يتم سداد الرسوم المقررة إلى خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزامن مع تقديم الطلب.

وفي المقابل، نصت الفقرة (13) من المادة (46) على أنه في حال تعذر تلبية طلب استقدام الحكام الأجانب، رغم استيفاء جميع الشروط وسداد الرسوم وفقًا للائحة، تلتزم لجنة الحكام بالرد على النادي خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

وبذلك، تواصل رابطة الأندية تطبيق الضوابط نفسها الخاصة باستقدام الحكام الأجانب خلال الموسم الجديد، بما يمنح الأندية الحق في طلب طواقم تحكيم أجنبية لإدارة مبارياتها، شريطة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة وسداد جميع التكاليف المالية المقررة مقدمًا.