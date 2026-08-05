الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتين جنوبي نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قريتي "اللبن الشرقية" و"عمورية"، جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت القريتين لأكثر من ساعتين، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخل قرية "اللبن الشرقية"، وعلى الطريق الواصل بين القريتين، ومنعت مركبات الفلسطينيين من سلوك طريق اللبن الشرقية - سلفيت.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة" خلايل اللوز"، جنوب شرقي بيت لحم، كما أصيب 3 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة :بيت فوريك"، شرقي نابلس.