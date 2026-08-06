بمشاركة الأهلي وزد.. موعد والقنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية اليوم

تُجرى اليوم الخميس مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2026-2027، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة مشاركة 56 ناديًا، وفقًا لما حددته لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الإفريقي، من بينهم فريقا الأهلي وزد، اللذان يمثلان الكرة المصرية في منافسات كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة خلال شهر سبتمبر 2026، على أن تقام مرحلة المجموعات في الفترة من نوفمبر 2026 وحتى يناير 2027، فيما تُقام الأدوار النهائية للمسابقتين الإفريقيتين خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.

موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنطلق مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

القنوات الناقلة لقرعة كأس الكونفدرالية

تُنقل مراسم القرعة عبر قناة بي إن سبورتس، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع يوتيوب.