مهيب عبد الهادي يطرح سؤالًا للجماهير: مع أم ضد انتقال محمد صلاح إلى طرابزون التركي؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالًا على متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "مع أم ضد خطوة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون التركي؟"، في ظل الجدل الكبير الذي أثارته وجهة قائد منتخب مصر الجديدة.

محمد صلاح

وجاءت تساؤلات الجماهير بعد إعلان انتقال محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الخطوة تمثل تحديًا جديدًا للنجم المصري، ومعارض كان يتمنى استمراره في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكان محمد صلاح قد أعلن رسميًا انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره مع ليفربول، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، وسط استقبال جماهيري كبير وترقب لحفل تقديمه الرسمي بقميص النادي التركي.