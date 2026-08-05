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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ الجيزة: مستشفيات جنوب الجيزة تشهد دعمًا مستمرًا لتعزيز جودة الخدمات

مستشفيات جنوب الجيزة
مستشفيات جنوب الجيزة
أ ش أ

 افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، وحدة مناظير الجهاز الهضمي ووحدة الشهيد النقيب "زياد عصام إدريس" لرعاية القلب بمستشفى الحوامدية العام، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في استحداث الأقسام الصحية والعلاجية بمختلف مستشفيات المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.
وأكد محافظ الجيزة أن الأقسام المستحدثة من شأنها دعم المنظومة الصحية بمدينة الحوامدية والمناطق المحيطة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى القلب والجهاز الهضمي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل مستشفيات مدن جنوب الجيزة وتقليل حالات تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.
وعقب الافتتاح، حرص المحافظ على تفقد الوحدتين والتي تقدمان خدمات طبية وعلاجية متخصصة حيث تشمل وحدة مناظير الجهاز الهضمي إجراء مناظير المعدة، والمناظير التداخلية، وربط الدوالي، وحقن دوالي المعدة، وتشخيص الأورام، وإزالة اللحميات، وأخذ العينات، والمناظير القولونية، والتعامل مع حالات القيء الدموي، وتشخيص أورام القولون.
كما تقدم وحدة رعاية القلب خدمات متابعة وعلاج حالات القسطرة القلبية والجلطات، وهبوط عضلة القلب.
وتفقد المحافظ أيضا أعمال التطوير الجارية بقسم الاستقبال وتابع انتظام العمل بأقسام الأطفال والعظام والرعاية مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية وسرعة إصلاح الأعطال، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة.
وحرص المحافظ على مناقشة احتياجات المستشفى مع طاقم الأطباء والتمريض موجهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بسرعة التنسيق وتوفير وتسكين العدد الكافي من أطقم التمريض، بما يضمن استمرار تشغيل المستشفى بأقصى طاقة تشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة وحدة مناظير الجهاز الهضمي رعاية القلب مستشفى الحوامدية العام

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