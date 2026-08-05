فاكهة غير متوقعة تمتلك فوائد خارقة للقلب

يعد الرمان من الفواكه الشهية التي تساعد على تحسين الصحة العامة خاصة القلب.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك، فهي تعزز صحة القلب

يُستخدم الرمان منذ آلاف السنين كغذاء طبي في الطب الأيورفيدي لخصائصه المضادة للأكسدة و يرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وأمراض القلب وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، كشفت بعض الدراسات أن الرمان يُحسّن عوامل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي يُؤثر إيجابًا على هذه الحالات.

في مراجعة شاملة أجريت عام 2022 لعشرة من أكثر الفواكه شيوعاً وتأثيراتها على أمراض القلب والأوعية الدموية، لاحظ الباحثون أن الرمان وعصير الرمان يمكن أن يكون لهما فوائد كبيرة في تحسين عدد من أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي وتصلب الشرايين .

أظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2021 على الفئران أن عصير الرمان قلل من تركيز الكوليسترول الضار (LDL ) الذي يشكل اللويحات بنسبة 39%، وأشارت إلى أنه زاد من تركيز الكوليسترول الجيد ( HDL ) بنسبة 27%.

هناك بعض الدراسات التي تُظهر أن الرمان قد يساعد في منع تراكم الترسبات في الشرايين وإذا كان مرض القلب وراثيًا في عائلتك ، فقد يكون من المنطقي إضافة الرمان إلى نظامك الغذائي.