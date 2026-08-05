في أول زيارة لكييف منذ توليه منصبه.. وزير الدفاع البريطاني يبحث حماية المدن الأوكرانية

وصل وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج إلى كييف، اليوم الأربعاء، حيث بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعم البريطاني اللازم لحماية المدن الأوكرانية، وذلك في أول زيارة يجريها ستريتينج إلى كييف.

وقال زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن المحادثات ركزت على المساعدات التي يمكن للمملكة المتحدة أن تقدمها لأوكرانيا لحماية مدنها ومجتمعاتها بشكل أفضل من تهديدات الصواريخ الباليستية، سواء من خلال التعاون الثنائي أو الجهود المتعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن بريطانيا طالما زودت أوكرانيا بالمعدات اللازمة.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع ستريتينج أيضًا فرص إقامة شراكة في الإنتاج المشترك لأنواع معينة من الأسلحة، كما بحثا العقوبات المفروضة على الشركات الروسية التي تنتج صواريخ باليستية.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للمملكة المتحدة وللملك تشارلز ولرئيس الوزراء وللشعب البريطاني على دعمهم الثابت.

وقد عُيّن ستريتينج، الذي شغل سابقًا منصب وزير الصحة في المملكة المتحدة، وزيرًا للدفاع في الحكومة التي يرأسها آندي بيرنهام.