أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة رينو لوجان موديل 2022 ‏.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر)، بسعة 1600 سي سي (1.6 لتر)، يعمل بالتنفس الطبيعي. يولد هذا المحرك قوة حصانية تصل إلى 110 حصان عند 5750 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 148 نيوتن متر عند 3750 دورة في الدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة (فتيس) أوتوماتيكي تقليدي مكون من 4 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية (جر أمامي)، وتستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى الرسمية إلى 175 كم/ساعة.

تتميز السيارة باستهلاك اقتصادي للوقود يبلغ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر كمتوسط استهلاك في الظروف العادية، مع خزان وقود بسعة 50 لتر، وتأتي السيارة بارتفاع ممتاز عن الأرض (خلوص أرضي) يبلغ 151 ملم، مما يمنحها مرونة عالية في التعامل مع المطبات.

أما عن سعر السيارة رينو لوجان موديل 2022‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏500 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.