قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي
سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة
من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان
هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميا.. طرابزون سبور يعلن تقديم محمد صلاح غدا
رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح
المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي يبدأ مهامه داخل مقر النادي
عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك
بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز
القبض على المتهم بالتسول بدمياط
رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح بالانتقال للنادي
تطوير شامل ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي المار به بمدينة 6 أكتوبر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم فاخر وسعر اقتصادي.. هواوي تطرح هاتفا يشبه آيفون 17 برو ماكس

Huawei Nova 16 SE
Huawei Nova 16 SE
شيماء عبد المنعم

أزاحت شركة هواوي الستار رسميا عن هاتف Huawei Nova 16 SE، معلنة عودة فئة Nova SE بعد غيابها منذ إطلاق Nova 12 SE، وذلك بالتزامن مع الكشف عن الحاسب المحمول فائق الخفة MateBook Pro S المزود بشاشة مدمجة لحماية الخصوصية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف هواوي Nova 16 SE بشاشة OLED مسطحة يبلغ قياسها 6.84 بوصة، بدقة 2756 × 1272 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسطوع محلي يصل إلى 8000 شمعة، بالإضافة إلى تقنية التعتيم PWM بتردد 1440 هرتز لتقليل إجهاد العين.

ويتم تشغيل هاتف Huawei Nova 16 SE، بواسطة معالج Kirin 8020، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، دون الكشف عن سعة الذاكرة العشوائية.

هاتف Huawei Nova 16 SE

وفي قسم التصوير، يضم هاتف Huawei Nova 16 SE كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي في الخلف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد مستشعر RYYB بحجم 1/1.56 بوصة مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا Red Maple الخاصة بـ هواوي، والمصممة لتحسين دقة إعادة إنتاج الألوان.

ويعمل Huawei Nova 16 SE، بواجهة هواوي HarmonyOS 6.1، ويأتي مزودا ببطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات.

Huawei Nova 16 SE

كما يتضمن الهاتف مجموعة من المزايا الإضافية، من بينها مستشعر بصمة جانبي، وسماعتان استيريو فائقتا الخطية، وهيكل من سبائك الألمنيوم مع غطاء خلفي من الألياف الزجاجية، بالإضافة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء IR Blaster، ودعم الاتصال قريب المدي NFC، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية Star Flash 2.0، وBluetooth 6.0، فضلا عن دعم إرسال الرسائل عبر نظام الملاحة بالأقمار الصناعية Beidou.

وعلى صعيد المتانة، يحمل الهاتف شهادات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الماء والغبار، فيما يبلغ سمكه 7.98 ملم ويزن 229 جراما.

سعر Huawei Nova 16 SE

يتوافر هاتف Huawei Nova 16 SE للبيع في السوق الصينية بألوان الأسود النجمي والأبيض السماوي والبرتقالي الفجري ووردي ساكورا، وتبلغ أسعاره على النحو التالي:

- إصدار 128 جيجابايت بسعر 2499 يوانا صينيا (حوالي 370 دولارا).
- إصدار 256 جيجابايت بسعر 2699 يوانا (حوالي 400 دولار).
- إصدار 512 جيجابايت بسعر 3199 يوانا (حوالي 475 دولارا).

Huawei Nova 16 SE

ويعد هاتف Nova 16 SE خامس هواتف سلسلة هواوي Nova 16، ومن المرجح أن يكون آخر إصدار ضمن هذه العائلة، التي تضم أيضا هواتف Nova 16z وNova 16 وNova 16 Pro وNova 16 Ultra، والتي كشفت عنها هواوي في وقت سابق من العام الجاري.

Huawei Nova 16 SE هواوي Nova 16 SE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

السفير حمد عبيد - حسين لبيب

سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

ترشيحاتنا

الممرضة

رحلت وهي تؤدي واجبها.. وفاة ممرضة داخل مستشفى بالمنيا أثناء رعاية المرضى

ارتفاع ضغط الدم

أنواع غير متوقعة لارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

شاكر محظور

بحراسة مشددة وسيارات فارهة.. أول ظهور لـ«شاكر محظور» بعد خروجه من السجن

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

علي فخر

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد