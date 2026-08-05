بتصميم فاخر وسعر اقتصادي.. هواوي تطرح هاتفا يشبه آيفون 17 برو ماكس

أزاحت شركة هواوي الستار رسميا عن هاتف Huawei Nova 16 SE، معلنة عودة فئة Nova SE بعد غيابها منذ إطلاق Nova 12 SE، وذلك بالتزامن مع الكشف عن الحاسب المحمول فائق الخفة MateBook Pro S المزود بشاشة مدمجة لحماية الخصوصية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف هواوي Nova 16 SE بشاشة OLED مسطحة يبلغ قياسها 6.84 بوصة، بدقة 2756 × 1272 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسطوع محلي يصل إلى 8000 شمعة، بالإضافة إلى تقنية التعتيم PWM بتردد 1440 هرتز لتقليل إجهاد العين.

ويتم تشغيل هاتف Huawei Nova 16 SE، بواسطة معالج Kirin 8020، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، دون الكشف عن سعة الذاكرة العشوائية.

هاتف Huawei Nova 16 SE

وفي قسم التصوير، يضم هاتف Huawei Nova 16 SE كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي في الخلف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد مستشعر RYYB بحجم 1/1.56 بوصة مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا Red Maple الخاصة بـ هواوي، والمصممة لتحسين دقة إعادة إنتاج الألوان.

ويعمل Huawei Nova 16 SE، بواجهة هواوي HarmonyOS 6.1، ويأتي مزودا ببطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات.

Huawei Nova 16 SE

كما يتضمن الهاتف مجموعة من المزايا الإضافية، من بينها مستشعر بصمة جانبي، وسماعتان استيريو فائقتا الخطية، وهيكل من سبائك الألمنيوم مع غطاء خلفي من الألياف الزجاجية، بالإضافة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء IR Blaster، ودعم الاتصال قريب المدي NFC، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية Star Flash 2.0، وBluetooth 6.0، فضلا عن دعم إرسال الرسائل عبر نظام الملاحة بالأقمار الصناعية Beidou.

وعلى صعيد المتانة، يحمل الهاتف شهادات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الماء والغبار، فيما يبلغ سمكه 7.98 ملم ويزن 229 جراما.

سعر Huawei Nova 16 SE

يتوافر هاتف Huawei Nova 16 SE للبيع في السوق الصينية بألوان الأسود النجمي والأبيض السماوي والبرتقالي الفجري ووردي ساكورا، وتبلغ أسعاره على النحو التالي:

- إصدار 128 جيجابايت بسعر 2499 يوانا صينيا (حوالي 370 دولارا).

- إصدار 256 جيجابايت بسعر 2699 يوانا (حوالي 400 دولار).

- إصدار 512 جيجابايت بسعر 3199 يوانا (حوالي 475 دولارا).

Huawei Nova 16 SE

ويعد هاتف Nova 16 SE خامس هواتف سلسلة هواوي Nova 16، ومن المرجح أن يكون آخر إصدار ضمن هذه العائلة، التي تضم أيضا هواتف Nova 16z وNova 16 وNova 16 Pro وNova 16 Ultra، والتي كشفت عنها هواوي في وقت سابق من العام الجاري.