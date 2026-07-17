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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرات خارقة.. هواوي تطلق هواتف Pura 90s الجديدة

Pura 90s
Pura 90s
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هواوي، رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة Huawei Pura 90s Pro وPura 90s Pro Max خارج السوق الصينية، حيث بدأت عملية الإطلاق الدولي وسط تركيز كبير على قدرات التصوير التي تقدمها الأجهزة الجديدة.

كاميرا 200 ميجابكسل تتصدر المشهد

يأتي هاتف هواوي Pura 90s Pro Max بأقوى منظومة تصوير في السلسلة، إذ يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة OIS، وفتحة عدسة متغيرة فعليا بين f/1.4 وf/4.0، ما يمنح المستخدم تحكما أكبر في كمية الضوء الداخلة إلى العدسة وعمق المجال أثناء التصوير.

لكن أبرز ما يميز الهاتف هو كاميرا التقريب المقربة بدقة 200 ميجابكسل، التي تعتمد على مستشعر ضخم بحجم 1/1.28 بوصة، وهو حجم قريب من مستشعر الكاميرا الرئيسية في بعض الهواتف الرائدة المنافسة.

وتوفر الكاميرا المقربة، تقرييا بصريا 4x مع بعد بؤري يعادل 96 ملم، وتقريبا رقميا يصل إلى 100x، وتصوير فيديو بتقريب تليفوتوغرافي يصل إلى 20x.

كما يضم الهاتف كاميرا واسعة جدا بدقة 40 ميجابكسل لاستكمال منظومة التصوير.

Pura 90s Pro Max

هواوي تراهن على عتاد التصوير

ورغم أن عدد الميجابكسلات وحده لا يحدد جودة الصور، فإن هواوي تقدم من خلال هذه الأجهزة مرونة أكبر في التصوير، خصوصا عند التقاط الأجسام البعيدة وإجراء عمليات القص Crop مع الحفاظ على تفاصيل أعلى.

وتملك هواوي سجلا قويا في مجال تصوير الهواتف الذكية، بينما تشير تقارير إلى أن شركات منافسة مثل آبل تدرس إضافة تقنيات مشابهة للفتحة المتغيرة في هواتفها المستقبلية.

إصدار Pro يقدم كاميرا قوية أيضا

أما هاتف Pura 90s Pro فيأتي بمنظومة تصوير أقل قليلا لكنها ما تزال متقدمة، وتشمل:

- كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة f/1.4-f/4.0.
- كاميرا واسعة جدا بدقة 12.5 ميجابكسل.
- كاميرا ماكرو مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 4x.

وتتميز كاميرا التقريب في هذا الإصدار بقدرتها على التركيز من مسافة قريبة تصل إلى 5 سنتيمترات، ما يجعلها مناسبة لتصوير التفاصيل الدقيقة مثل الزهور والطعام والحشرات.

Huawei Pura 90s Pro

مواصفات رائدة وبطارية ضخمة

يشترك الهاتفان في عدد من المواصفات، أبرزها:

- معالج Kirin 9030S.
- شاشات OLED بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز.
- مقاومة للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69.
- بطارية بسعة 6000 مللي أمبير.

ويدعم إصدار Pro Max الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، بينما يوفر إصدار Pro شحنا سلكيا بقدرة 66 وات ولاسلكيا بقدرة 50 وات.

مزايا ذكاء اصطناعي

أضافت هواوي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، منها:

- ميزة AI Composition لتحسين تكوين الصور.
- أداة إزالة الانعكاسات AI De-glare.
- أداة تحرير تسمح بتحريك العناصر داخل الصور.

لكن التحدي الأكبر ما يزال متعلقا بالبرمجيات، إذ تعمل النسخ العالمية من الهواتف بنظام EMUI 16، مع استمرار غياب خدمات Google Mobile Services ومتجر جوجل بلاي عن العديد من أجهزة هواوي الموجهة للأسواق الدولية.

وتتوافر الهواتف حاليا للحجز المسبق في ماليزيا، مع توقعات بتوسع الإطلاق إلى أسواق عالمية أخرى خلال الأشهر المقبلة، ويبدأ سعر إصدار Pura 90s Pro من نحو 907 دولارات، بينما يصل سعر Pura 90s Pro Max إلى حوالي 1202 دولار.

Huawei Pura 90s Pro هواوي Pura 90s Pro Max

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