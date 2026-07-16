نزل 440 جنيها في أسبوع.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 16-7-2026 علي أساس أسبوعي داخل محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب 440 جنيها في المتوسط منذ السبت الماضي .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل متوسط سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه .

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب مساء اليوم دون تغيير علي مستوي الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب مساء اليوم 5800 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6571 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6076 جنيها للشراء و 6023 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيها للشراء و 5750 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و4928 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 46 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.