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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الذهب الآن في السعودية

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 16-7-2026 على مستوي محلات الصاغة في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

وأظهرت تداولات الذهب قبل قليل ثباتًا وسط حالة من الترقب بفعل تداعيات الأحداث الجيوسياسية وتجدد الصراع الأمريكي الإيراني.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 421 ريالا سعوديا

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 482 ريالا سعوديا.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 442 ريالا سعوديا.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 421.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 361.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3374 ريالا سعوديا.

سعر الذهب الان مصر

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب 14.993 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 3998 دولارا .

سعر الذهب في السعودية اخبار السعودية سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر أونصة الذهب

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