قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والدينار الكويتي والعملات اليوم الخميس
ضبط طالب صور امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 وأرسله لجروبات الغش
وفاة الشيخ عبد الفتاح علي علام وكيل الأزهر الأسبق
الوزير: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض أحد أهم مشروعات النقل البحري
تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان
وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور
استقرار أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 73 جنيهًا والجمبري يقترب من 500 جنيه
اتحاد الكرة: كل ما تردد بشأن حصول حسام حسن على راتب 6 ملايين جنيه " غير صحيح"
اتحاد الكرة: شوقي غريب مرشح لمنصب المدير الفني للجبلاية.. والرمادي وعظيمة للمنتخب الأولمبي
المرشد الإيراني: مضيق هرمز صار خاضعًا لسيادتنا بقرار من خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يسجّل هذا الرقم والجنيه الذهب يقترب من 47 ألفًا

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار الذهب في الأسواق المحلية، مع توضيح أبرز العوامل التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر، في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين للتغيرات اليومية في الأسعار.

عيار 21 يسجل 5860 جنيهًا.. وعيار 24 عند 6697 جنيهًا

وجاءت أسعار الذهب وفقًا لما تم رصده خلال البرنامج كالتالي:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5022 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5860 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6697 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46880 جنيهًا.

ما العوامل المؤثرة في تسعير الذهب؟

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب لا تتحدد محليًا فقط، وإنما تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تتحدد أسعار الذهب وفقًا لعدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، حيث تأتي في مقدمتها أسعار الذهب العالمية وحركة التداول في البورصات، والتي تعد العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار.

سعر الدولار وحركة الأسواق العالمية

يؤثر سعر صرف الدولار بشكل مباشر على أسعار الذهب، باعتبار أن المعدن النفيس يتم تداوله عالميًا بالعملة الأمريكية، لذلك فإن أي تغيرات في قيمة الدولار تنعكس على الأسعار داخل الأسواق المحلية.

كما تلعب الأوضاع الاقتصادية العالمية دورًا مهمًا، حيث يزداد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو حالة عدم اليقين، ما يؤدي إلى تحرك الأسعار صعودًا.

العرض والطلب والمصنعية

وتعد حركة العرض والطلب داخل السوق المحلي من العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، إذ يؤدي ارتفاع الإقبال على شراء الذهب إلى زيادة الطلب وتحرك الأسعار.

كما تدخل تكلفة المصنعية والدمغة ضمن السعر النهائي للمشغولات الذهبية، وتختلف حسب نوع المشغول وتصميمه، بالإضافة إلى اختلافها من تاجر لآخر.

الذهب يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين

ويواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين باعتباره أحد أهم الأوعية الاستثمارية، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يلجأ البعض إلى اقتناء المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية للحفاظ على قيمة المدخرات.

الذهب سعر الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

راس البر

تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر

خالد الغندور

الكرة دوارة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بسبب تجاهل بعض نجوم المنتخب بعد كأس العالم

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الدكتور محمد رفعت

جامعة القاهرة تفتتح محطة الرصد اللحظي لملوثات الهواء بمركز الحد من المخاطر

وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يزور المجلس القومي

المجلس القومي واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يتفقان على تعزيز التعاون

الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة

وزير السياحة يعتمد ضوابط عمرة 1448هـ.. والإعلان عن آليات رقابية جديدة

بالصور

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد