أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يسجّل هذا الرقم والجنيه الذهب يقترب من 47 ألفًا

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار الذهب في الأسواق المحلية، مع توضيح أبرز العوامل التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر، في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين للتغيرات اليومية في الأسعار.

عيار 21 يسجل 5860 جنيهًا.. وعيار 24 عند 6697 جنيهًا

وجاءت أسعار الذهب وفقًا لما تم رصده خلال البرنامج كالتالي:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5022 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5860 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6697 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46880 جنيهًا.

ما العوامل المؤثرة في تسعير الذهب؟

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب لا تتحدد محليًا فقط، وإنما تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تتحدد أسعار الذهب وفقًا لعدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، حيث تأتي في مقدمتها أسعار الذهب العالمية وحركة التداول في البورصات، والتي تعد العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار.

سعر الدولار وحركة الأسواق العالمية

يؤثر سعر صرف الدولار بشكل مباشر على أسعار الذهب، باعتبار أن المعدن النفيس يتم تداوله عالميًا بالعملة الأمريكية، لذلك فإن أي تغيرات في قيمة الدولار تنعكس على الأسعار داخل الأسواق المحلية.

كما تلعب الأوضاع الاقتصادية العالمية دورًا مهمًا، حيث يزداد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو حالة عدم اليقين، ما يؤدي إلى تحرك الأسعار صعودًا.

العرض والطلب والمصنعية

وتعد حركة العرض والطلب داخل السوق المحلي من العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، إذ يؤدي ارتفاع الإقبال على شراء الذهب إلى زيادة الطلب وتحرك الأسعار.

كما تدخل تكلفة المصنعية والدمغة ضمن السعر النهائي للمشغولات الذهبية، وتختلف حسب نوع المشغول وتصميمه، بالإضافة إلى اختلافها من تاجر لآخر.

الذهب يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين

ويواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين باعتباره أحد أهم الأوعية الاستثمارية، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يلجأ البعض إلى اقتناء المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية للحفاظ على قيمة المدخرات.