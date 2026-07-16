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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع تصاعد التوتر.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب المحدود عقب هبوط قوي مع استمرار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت الضغوط على الذهب مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز المخاوف من عودة التضخم وأثار حالة من الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، لينعكس ذلك على حركة المعدن الأصفر عالميًا، بينما شهدت السوق المصرية انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة مع بداية التعاملات.

سعار الذهب اليوم الخميس 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الخميس 16-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4063  دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5017 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5850 جنيها بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل6686  جني للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 46.800  ألف جنيه.

وكانت قد خفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.


 

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