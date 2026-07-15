عطل مفاجئ يقطع المياه عن جزء في الشيخ زايد لمدة 3 ساعات

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن قطع المياه عن جزء من المجاورة الأولى بالحي الثامن، وذلك نتيجة حدوث عطل مفاجئ ما استدعى البدء الفوري في أعمال الإصلاح والصيانة.

مدة الإصلاح



وأوضح الجهاز، أن مدة الإصلاح المتوقعة تبلغ نحو 3 ساعات، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وتقدم جهاز مدينة الشيخ زايد بالاعتذار للسكان عن أي إزعاج ناتج عن انقطاع الخدمة، مؤكدًا حرصه على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة وضمان عودة المياه إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت.