والد زيزو: سنستأنف قرار حفظ الشكوى.. واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية وارد

أكد مصطفى، والد ووكيل أعمال أحمد سيد “زيزو”، أن الخطوة المقبلة بعد قرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بحفظ شكوى اللاعب ضد نادي الزمالك، ستكون التقدم باستئناف على القرار، مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح والد زيزو أن قرار حفظ الشكوى جاء مفاجئًا بالنسبة لهم، مؤكدًا أنهم ينتظرون الاطلاع على الحيثيات التي استندت إليها اللجنة قبل استكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الفريق القانوني للاعب سيتقدم باستئناف على القرار، وفي حال عدم الوصول إلى حل، سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للمطالبة بحقوق اللاعب، وفقًا للوائح المعمول بها.

وأشار إلى أن الشكوى قُدمت في 8 أبريل 2025، وكان من المقرر عقد جلسة للاستماع إلى أقوال الأطراف خلال سبتمبر من العام نفسه، على أن يصدر القرار في نوفمبر، إلا أن الفصل في القضية تأجل عدة مرات حتى انتهاء ولاية لجنة شؤون اللاعبين، قبل أن يصدر قرار بحفظ الشكوى.

وفيما يتعلق بالمطالبات المالية، أوضح والد زيزو أن نادي الزمالك يطالب اللاعب بسداد نحو 60 مليون جنيه، على خلفية مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية وحملة إعلانية لصالح إحدى الشركات.

وأضاف أن النسبة التي قد يستحقها النادي، حال ثبوت أحقيته، لا تتجاوز 20% من قيمة العقود الإعلانية، معتبرًا أن المبلغ المطلوب لا يتناسب مع طبيعة تلك التعاقدات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب سيواصل اتخاذ جميع المسارات القانونية والرياضية المتاحة، حتى يتم الفصل النهائي في القضية والحصول على حقوقه وفقًا للإجراءات القانونية