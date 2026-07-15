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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربيع ياسين يتقدم باستقالته من تدريب نادي السكة الحديد

ربيع ياسين
ربيع ياسين
حسن العمدة

تقدم الكابتن ربيع ياسين باستقالته من منصبه كمدير فني لفريق السكة الحديد، رسميًا، في خطوة مفاجئة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

ورفض الكابتن ربيع ياسين الإفصاح عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من تدريب الفريق في الوقت الحالي.

وجاءت استقالة ربيع ياسين بعد فترة قصيرة من توليه القيادة الفنية للفريق، حيث كان مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين قد أعلن تعيينه مديرًا فنيًا خلال مؤتمر صحفي أقيم في شهر يونيو الماضي، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ربيع ياسين السكة الحديد فريق السكة الحديد

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