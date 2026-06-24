خوان بيزيرا يتوج بالأفضل.. نجم الزمالك يحصد جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري المصري

واصل نجم الزمالك خوان بيزيرا حصد ثمار تألقه اللافت خلال الموسم المنقضي، بعدما توج بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري المصري، وفقًا لاختيارات جمعية اللاعبين المحترفين.

وجاء تتويج بيزيرا بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص الزمالك، حيث لعب دورًا بارزًا في العديد من مباريات الفريق، بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.



ونجح اللاعب في فرض اسمه بين أبرز نجوم المسابقة، ليحصد إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين، قبل أن يكلل موسمه الاستثنائي بهذه الجائزة الفردية المرموقة.

ويأمل بيزيرا في مواصلة تألقه خلال الموسم المقبل، والمساهمة في قيادة الزمالك لتحقيق المزيد من النجاحات والألقاب على الصعيدين المحلي والقاري.