صراع إنجليزي على عمر مرموش .. نيوكاسل يدخل المنافسة بقوة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش جناح فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويجرى عمر مرموش في الوقت الحالي استعداداته تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي الجديد إنزو ماريسكا، لكنه لم يحسم بعد مستقبله رغم التقارير التي ربطته بالانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية.

ووفقًا لصحيفة "Caught Offside" قد أفادت بأن نيوكاسل يونايتد يدرس خطوة كبيرة بضم عمر مرموش.

وتزداد قناعة نيوكاسل أيضًا في منافسته مع توتنهام بخصوص قدرته على التعاقد مع مرموش، وتمنح حاجة "الماكبايس" الماسة وقدراته المالية أفضلية خاصة لضم النجم المصري.