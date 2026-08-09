«متعتمدش على حد في الفرقة .. جمّد قلبك» .. رضا عبد العال يوجّه رسالة قوية لـ «عموتة»

طالب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع عبر ضفائية "تن":: "إمام بيتنطط على الأهلي عشان مالوش بديل، لو في بديل لـ إمام، لعب وتألق وهو قعد دكة، هيرجع غصب عنه ويلعب ويجدد".



وأضاف: "الأهلي لازم يطلع بديل لـ إمام عاشور، في الموسم الجديد"، مضيفًا: "أفضل قرار خده الأهلي، عودة أفشة، بعج انتهاء إعارته من الاتحاد السكندري".



وأتم: "أفشة، لو لعب ماتشين تلاتة، هيكسر الدنيا ويقعد إمام عاشور"، مضيفًا: "رسالتي إلى الحسين عموتة، متعتمدش على حد في الفرقة جمد قلبك واعتمد على البديل".