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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. أماكن التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بمحافظتى "القاهرة ، الإسكندرية" للعام الدراسى "2026- 2027" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم - علمى رياضة" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من العام الدراسى الحالى أو أى عام دراسى سابق.

شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية:

- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس .

- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد على 25 سنة فى أول أكتوبر 2026 .

- ألا يقل الطول عن 160سم للإناث ، 165سم للذكور ، وألا يزيد الوزن على ناتج طرح 100 سم من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم .

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمى علوم او علمى رياضة) أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى ( أى عام دراسى سابق ) بحد أدنى 60% ، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65% .

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائياً .

- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم نهائى .

- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة .

- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ، والتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد .

- أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى موقع شرطى وفقاً لإحتياجات العمل .

- يشترط على المتقدم أثناء إجراء الإختبار الطبى تقديم أشعة عادية على الصدر حديثة ، مرفق بها تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية .
 

أحكام عامة:-
 

- يتم سحب كراسات الإلتحاق إعتباراً من يوم السبت الموافق 18/7/2026 حتى يوم الخميس الموافق 28/82026، وذلك بمستشفيات هيئة الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط) على أن يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 22/7/2026 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026 وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر .

- يحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته الطبية من المقبولين بعد إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية .

- يُلحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى مع الإلتزام بالقواعد الإنضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.

- تكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتان دراسيتان يحصل الخريج بعدها على"دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية" ودرجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن .. ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.

- تعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى ،كما يحصل الخريج على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

- يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً "متضامنين" بالإلتزام باللوائح الداخلية للمعهد وعند رغبة الطالب فى عدم الإستمرار فى المعهد يتقدم بطلب إستقالة إلى مدير إدارة المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرون عاماً ويلتزم برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد بالتضامن مع ولى أمره.

- إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضاً منها والتى قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب.

المزايا الممنوحة للمتقدمين:

- تتحمل وزارة الداخلية نفقات التعليم والتدريب ، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

- تُصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة .

- يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية .

- الإستفادة من المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج" .

- الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الإجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج.

وزارة الداخلية المعاهد الفنية الصحية الشرطية الشهادة الثانوية

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