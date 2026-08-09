الدائرة الثانية إرهاب .. نظر محاكمة 125 متهمًا بقضية التجمع .. اليوم

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 125 متهما، في القضية رقم 21583 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تفاصيل القضية

ووجه أمر الإحالة، لبعض المتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما وجه لبعض المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه لبعض المتهمين جرائم تمويل الإرهاب.