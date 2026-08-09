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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-8-2026.. والقنوات الناقلة

تشيلسي
تشيلسي
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف المسابقات والبطولات، سواء على مستوى المباريات الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، أو منافسات الكؤوس المحلية في إنجلترا وإيطاليا.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى عدد من المواجهات القوية التي تجمع أندية أوروبية كبيرة، في مقدمتها مباراة مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد، إلى جانب لقاء ليفربول ضد موناكو، في إطار استعدادات الفرق للموسم الجديد.

يستهل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مواجهات اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في مباراة مرتقبة بين فريقين يسعيان للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

وفي الثالثة عصرًا، يلتقي جوهور دار التعظيم مع تشيلسي، بينما يخوض آرسنال مواجهة قوية أمام بوروسيا دورتموند في الرابعة عصرًا.

وفي الرابعة والنصف مساءً، يواجه ليفربول نظيره موناكو، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق أكبر استفادة فنية وتجربة عناصر جديدة قبل انطلاق الموسم.

وتتواصل المباريات الودية بمواجهة تجمع مارسيليا مع أتلتيك بيلباو في السادسة والنصف مساءً، ثم يلتقي بارما مع سامبدوريا في التاسعة مساءً، قبل أن تختتم مواجهات الأندية الودية بلقاء فروسينوني أمام لاتسيو في التاسعة و45 دقيقة مساءً.

تقام مباراة واحدة ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث يلتقي مانسفيلد مع شيفيلد يونايتد في السادسة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشوارهما في البطولة.

مباريات كأس إيطاليا

وتشهد منافسات كأس إيطاليا إقامة مباراتين، حيث يواجه أريتزو فريق فيرالبيسالو في الثامنة و45 دقيقة مساءً.

وفي العاشرة مساءً، يلتقي بينيفينتو مع رافينا، في مباراة يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز والعبور إلى الدور التالي من البطولة.

وتحظى مباريات اليوم بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، حيث تستغل الأندية هذه المواجهات للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة التشكيلات والخطط الفنية. 

تشيلسي ليفربول ارسنال موناكو اخبار الرياضة

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