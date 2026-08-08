موعد مباراة الأهلي وبادالونا الإسباني وديًا استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي بادالونا الإسباني موعد مباراته الودية أمام الأهلي، ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا للنادي الإسباني.

12 أغسطس موعدًا للمواجهة

وأكد بادالونا أن المباراة أمام الأهلي ستقام يوم 12 أغسطس ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، خلال معسكر الفريق الأحمر المقام في إسبانيا.

تأتي المواجهة ضمن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوصول إلى أفضل تشكيل قبل بداية المنافسات الرسمية.

بادالونا يحتفي بمواجهة الأهلي

وحرص النادي الإسباني على الاحتفاء بالمباراة المرتقبة، مؤكدًا أهميتها بالنسبة له، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"مباراة تاريخية.. نستضيف النادي الأهلي، أحد أكبر الأندية في العالم والأعظم في أفريقيا، ضمن استعداداتنا للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد".

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري، خاصة أنها تجمع الأهلي، صاحب الشعبية الكبيرة في القارة الأفريقية، مع أحد الأندية الإسبانية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.