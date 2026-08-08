الحزب الحاكم في المجر يرشح رئيس المحكمة العليا السابق أندراس باكا للرئاسة

أعلن حزب «تيسا» الحاكم في المجر، اليوم السبت، ترشيح الرئيس السابق للمحكمة العليا أندراس باكا لمنصب رئيس الجمهورية المقبل.

وكان باكا قد عمل قاضيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل انتخابه رئيسا للمحكمة العليا، إلا أن حكومة حزب «فيدس» أطاحت به من منصبه عام 2011، في خطوة قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم قانونيتها.

وقال حزب «تيسا» في منشور عبر «فيسبوك» إن باكا «اعتبر طوال مسيرته المهنية مبدأ الفصل بين السلطات ذا أهمية قصوى، ودافع باستمرار عن سيادة القانون واستقلال القضاء».

وأضاف الحزب أن باكا يمثل «أقوى ضمانة لاستعادة منصب رئيس الجمهورية كرامته الحقيقية وقدرته على توحيد الأمة والعمل كقوة موازنة للأغلبية الحاكمة».

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على ترشيح باكا يوم الثلاثاء المقبل. ويتمتع حزب «تيسا»، الذي فاز في الانتخابات العامة التي جرت في الربيع، بأغلبية الثلثين في البرلمان، ما يجعل انتخاب باكا للمنصب، الذي يغلب عليه الطابع التمثيلي، أمرا شبه محسوم.

ويأتي ترشيح باكا بعدما وقع الرئيس السابق تاماس شويُوك تعديلا دستوريا الشهر الماضي أنهى بموجبه ولايته، استجابة لضغوط شعبية استمرت أشهرا من جانب ماغيار.

وكان رئيس الوزراء الجديد قد دعا شويُوك إلى الاستقالة عقب الفوز الساحق لحزب «تيسا» في الانتخابات، الذي أنهى حكم فيكتور أوربان المستمر منذ 16 عاما.

وكانت لاعبة الشطرنج المجرية السابقة جوديت بولغار الخيار الأول لماغيار لمنصب الرئيس، لكنها رفضت الترشيح، قائلة إن المنصب سيكون مرهقا للغاية.