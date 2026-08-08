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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تحقيقه sold out في 3 ساعات .. رامي صبري يشعل جدة بحفل ضخم .. صور

رامي صبري
رامي صبري
باسنتي ناجي   -  
تصوير محمد زاهر

 أحيا الفنان رامي صبري مساء أمس حفلاً استثنائياً على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بمدينة جدة، وسط حضور كامل العدد وطاقة جماهيرية عالية امتدت لأكثر من ساعتين ونصف متواصلة من الغناء والتفاعل المباشر.

رامي صبري

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً متنوعاً من مختلف الجنسيات العربية، تحول إلى حالة انسجام كامل بين رامي والجمهور، عكستها الهتافات والترديد الجماعي لكل أغاني السهرة من البداية وحتى الختام.

 وكانت الجهة المنظمة قد أعلنت نفاد كامل تذاكر الحفل خلال 3 ساعات فقط من طرحها، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للجمهور السعودي في تجارب "اللايف" التي يقدمها رامي صبري، والطلب المتصاعد على حفلاته في منطقة الخليج.

ويأتي هذا النجاح امتداداً لسلسلة حفلات "SOLD OUT" التي باتت علامة مميزة في جولات رامي. ففي أبوظبي الشهر الماضي بيعت تذاكر الحفل الأول خلال 60 دقيقة، والثاني خلال 30 دقيقة فقط، ما دفع الجمهور للمطالبة بحفل ثالث إضافي.

 وقدم رامي خلال حفل جدة ألبومه الجديد "القمر" كاملاً أمام الجمهور السعودي للمرة الأولى، بواقع 13 أغنية بالتبادل مع اغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني وبمصاحبة فرقتة الموسيقية مع تقنات ومعايير لايف عالمية من صوت وإضاءة وهندسة مسرحية .

ويمزج القمر بين الطابع الرومانسي والدرامي وإيقاعات المقسوم والفلكلور المصري، وتصدرت أغنياته "لو تعرف"، "أنا مالي بيك"، "أيامي"، "فلتة"، إلى جانب كليب "القمر" قوائم التريند على تيك توك والمنصات الموسيقية منذ صدوره.

ويحمل "القمر" توقيع رامي صبري في تلحين 4 أغنيات: "فلتة"، "لسه باقي عليك"، "بفرحك وأنت تزعلني"، و"موسم الصيف".

 وشارك في صناعة الألبوم نخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي:

 كلمات: محمد يحيى، عليم، عمرو المصري، تامر حسين، محمد عاطف، حازم إكس، وفلبينو.

 ألحان: عزيز الشافعي، علي شعبان، تيام علي، مدين، عمرو الخضري، وأحمد حسين.

 توزيع: أسامة الهندي، جلال الحمداوي، أحمد أمين، فلسطيني، عادل حقي، وكولوبكس.

 هندسة صوتية: أمير محروس وهاني محروس.

 وأكدت الجهة المنظمة أن سرعة نفاد التذاكر والإقبال الجماهيري الكبير يؤكدان انتقال رامي صبري من موقع "نجم الحضور" إلى موقع "صانع الحدث"، وقدرته على إعادة تعريف علاقة الجمهور العربي بحفلات "اللايف" من خلال معادلة واضحة: حضور كامل، تفاعل كامل، وتجربة موسيقية متكاملة.

وأشارت إلى أنه تم توفير أعلى معايير التنظيم والصوت والإضاءة بما يليق بمسرح "عبادي الجوهر أرينا" وبمكانة الفنان على الساحة العربية.

وبهذا الحفل يرسخ رامي صبري مكانته كأحد أكثر الأسماء طلباً في حفلات الخليج، ويواصل تقديم نموذج لحفل اللايف المتكامل الذي يجمع بين الأداء المباشر والإنتاج العالمي والتفاعل الحقيقي مع الجمهور.

رامي صبري الاهلي نجوم الفن

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