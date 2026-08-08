تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانى البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانى الهيئة بلغ 10 سفن.

وذكرت الهيئة - في بيان، اليوم السبت- أنه تم تداول 14 ألف طن بضائع و681 شاحنة و74 سيارة، حيث شملت حركة الواردات ست سفن، و7000 طن بضائع، و338 شاحنة، و30 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات أربع سفن، و7000 طن بضائع، و343 شاحنة، و44 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (MAYSA) قادمة من جيبوتى، وعلى متنها 1470 رأس عجول حية، كما استقبل السفينتين (POSEIDON EXPRESS وأمل)، بينما غادرت السفينتان (Alcudia Express، وPRIDGE).

وشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع، و248 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن، هى: الحسين وسينا وآيلة.. كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1580 راكبا.