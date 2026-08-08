قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : طيور مصر المهاجرة.. حين تصنع العدالة الفرصة

ياسر إبراهيم عبيدو
ياسر إبراهيم عبيدو

في كل حقل من حقول العالم، تتأكد حقيقة أن العقل المصري - متى وجد البيئة المعطاءة والآليات الشفافة- قادرٌ على أن يغرس جذور النجاح ويؤتي أُكله أضعافاً مضاعفة. 
وما حديث المرشح الأمريكي من أصل مصري لانتخابات مجلس الشيوخ، الدكتور عبد الرحمن السيد، حول أثر الفرص التعليمية والرعاية الصحية التي حظي بها في بناء مستقبله بداية من الهجرة حتى فوزه بالانتخابات النزيهة رغم عمل اللوبى الصهيونى الماسونى على عرقلة نجاحه وفوزه حيث يعد فوزه بالمنصب خصما من رصيد اللوبى اليهودى وجماعات المساندة للكيان الصهيونى المسمى بالايباك، إلا شواهد ناطقة على أن الإنسان هو الرهان الأول والأبقى في معادلة النهضة الحضارية.
لقد طرح "السيد" قضيته الأساسية انها ليست مجرد دعاية انتخابية عابرة، بل كرسالة أخلاقية وسياسية تنادي بضمان تكافؤ الفرص لكل طفل، بغض النظر عن خلفيته أو طبقتهم الاجتماعية. وهي دعوة تتصل اتصالاً وثيقاً بقيم العدل والإحسان التي حثت عليها الشرائع السماوية؛ فالمجتمعات التي تبني آلياتها على النزاهة والشفافية إنما تمارس فعلاً استخلافياً يتيح للطاقات أن تتفتح، وللكفاءات أن تتصدر.
يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ "النساء: 58"
، وأولى صور أداء الأمانة هي فتح أبواب العلم والطبابة والكرامة أمام النشء دون تمييز.
نزاهة الآليات.. حين يكون الوطن هو الفائز الأول
إن الإشادة بمسار عبد الرحمن السيد في المعترك السياسي الأمريكي ليست مجرد احتفاء فردي بـ "طير مهاجر" حقق ذاته، بل هي قراءة في بيئة تُعلي من قيمة الكفاءة وتعتمد آليات انتخابية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص. 
فعندما تنحاز الأنظمة والمؤسسات لمصلحة الدولة وحق المواطن فوق أي اعتبار، يصير الصندوق الانتخابي أداة بناء، ويكون الفائز النهائي دائماً هو الوطن الذي يستثمر في عقول أبنائه ويستفيد من خبراتهم.
لقد أثبتت التجربة التاريخية أن العقول المصرية لا تعوزها القدرة ولا ينقصها الإصرار، وإنما تحتاج دائماً إلى "المجال الحيوي" الذي يتكفل بالرعاية والتقدير. 
وحين تتكامل الرعاية الصحية المبكرة مع التعليم الجاد الشامل، تنشأ أجيال قادرة على المنافسة القيادية في أعرق المحافل الدولية؛ من أروقة الأبحاث العلمية إلى منصات التشريع والسياسة.
من جينوم الجذور إلى آفاق العالمية.
إن ارتباط الطيور المهاجرة بأصولها لا يتوقف عند حدود الانتماء العاطفي، بل يتجاوزه ليصبح جسراً حضارياً تفاعليا بناء ينقل القيم الفاضلة ويقدم صورة مشرفة عن الذات المصرية والعربية.
إن النموذج الذي يقدمه عبد الرحمن السيد يذكرنا بأن تمكين الإنسان هو الاستثمار الأوفر عائداً، وأن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً رفاهياً، بل هي ركيزة أمن قومي ونهضة مجتمعية. ويوضح ان الانتخاب خيار من خيار كقيمة وضعها الله فى خلقه ومخلوقاته هى الاعدل والضمانة لترقى المخلوقات وهى وسيلة لافراز الأكفأ والأقدر على القيادة ليضمنوا نجاح المجتمع بعيدا عن المحسوبية والفساد الذى لن ينتج الا قيادات مشوهة وموجهة ولا تمثل قيمة تضمن استمرار الامم والوطن فى الرقى.
نحن أمام نموذج يستحق التوقف عنده والتفكر فيه؛ ليس فقط لنفخر بجهده وطموحه، بل لنستخلص الدرس العميق: أن الدول تسود وتكبر بقدر ما تفتح من أبواب للتعليم والصحة، وبقدر ما ترسي من قواعد الشفافية والنزاهة.  
وحين تستقر هذه القواعد، تتدفق طاقات الشعوب، ويكون كل نجاح يحققه ابن من أبناء الوطن في أي بقعة من الأرض، هو شهادة إثبات على أصالة المعدن وغزارة العطاء.

طيور مصر المهاجرة مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد