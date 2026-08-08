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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في آخر تداولات اليوم.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

أظهرت العملات الأجنبية استقرارًا في مواجهة الجنيه وذلك في تعاملات مساء اليوم السبت 8-8-2026؛ داخل السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية  اليوم

وسجل متوسط سعر العملات الأجنبية ثباتًا دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار 49.71 جنيهًا للشراء و 49.85 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 57.38 جنيها للشراء و 57.54 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 66.93 جنيها للشراء و 67.13 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 35.51 جنيها للشراء و 35.62 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.67 جنيها للشراء و 7.69 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي 5.21 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.24 جنيها للشراء و 5.26 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 6141 جنيها للشراء و 61.61 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 3149 جنيها للشراء و 31.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 35.23 جنيها للشراء و 35.11 جنيها للبيع .

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.36 جنيها للشراء و 7.38 جنيها للبيع.

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