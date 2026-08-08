76 % نسبة رسوب الطلاب.. ماذا حدث في نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة أسوان؟

أعلنت جامعة أسوان اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2025/2026، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعملية التعليمية والامتحانية والضوابط الأكاديمية المعتمدة.

نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة أسوان

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن 413 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب البشري.

وأوضح أن نتيجة العام الجامعي 2025/2026 أسفرت عن حصول 62 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، و31 طالبًا على تقدير جيد جدًا، و5 طلاب على تقدير جيد، فيما حصل طالب واحد على تقدير مقبول.

نسبة النجاح بنحو 23.9%

وأضاف أن النتيجة تضمنت وجود 47 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادة واحدة، و32 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادتين، بينما يخوض 234 طالبًا دورًا ثانيًا في أكثر من مادتين، لتقدر نسبة النجاح بنحو 23.9% إلى جانب طالب واحد راسب وباقٍ للإعادة.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تضع جودة العملية التعليمية والالتزام بالمعايير الأكاديمية على رأس أولوياتها، خاصة داخل كليات القطاع الطبي التي تتطلب أعلى درجات الدقة والانضباط، بما يضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤوليات المهنة.

توفير بيئة تعليمية متطورة

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متطورة، إلى جانب تعزيز منظومة الدعم الأكاديمي والإرشاد العلمي للطلاب، بما يساعد على رفع مستواهم العلمي والمهاري.

وأكد أن الهدف الأساسي هو إعداد طبيب يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات المهنية اللازمة، وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والطب، وفقًا للمعايير القومية والدولية.

تطبيق معايير دقيقة في أعمال التصحيح والمراجعة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، أن إعلان نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جاء بعد تطبيق معايير دقيقة في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأكد أن العملية الامتحانية تمت في إطار من الشفافية والانضباط والالتزام الكامل بالضوابط الأكاديمية المعتمدة، مع الحرص على تحقيق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الامتحانات تقيس الفهم والتحليل والتطبيق

وأشار إلى استمرار الجامعة في متابعة العملية التعليمية والامتحانية بصورة دقيقة، بما يسهم في الحفاظ على جودة التعليم الجامعي وتحسين مخرجاته.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب البشري بجامعة أسوان، أن الدراسة بالكلية تعتمد على منظومة أكاديمية حديثة تستهدف تنمية قدرات الطلاب في الفهم والتحليل والتطبيق العملي، وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.

وأوضح أن الامتحانات تم وضعها بما يضمن قياس مدى تحقيق الطلاب لنواتج التعلم المستهدفة، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وأضاف أن كلية الطب تواصل تنفيذ برامج الدعم الأكاديمي والإرشاد العلمي للطلاب، مع المتابعة المستمرة لمستوياتهم الدراسية، والعمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة، بما يساعد على تحسين الأداء الأكاديمي ورفع كفاءة الطلاب.

وأكد عميد كلية الطب أن الكلية تعمل على إعداد طبيب متميز علميًا ومهاريًا وأخلاقيًا، قادر على خدمة المجتمع بكفاءة، ومواكبة احتياجات سوق العمل والتطورات المتلاحقة في المجال الطبي.

تطوير منظومة التعليم الطبي

وتواصل جامعة أسوان العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي، والارتقاء بجودة البرامج والمقررات الدراسية، وتعزيز آليات التقييم والدعم الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة.

كما تستهدف الجامعة من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي تعزيز قدرتها على المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، ودعم توجهات الدولة في مجال بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.