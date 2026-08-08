نسبة نجاح 23.9 % .. اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة أسوان

أعلن الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2025/2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، وفقًا للوائح المنظمة للعملية التعليمية والامتحانية والضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن 413 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب، مشيرًا إلى أن النتيجة أسفرت عن حصول 62 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، و31 على تقدير جيد جدًا، و5 طلاب على تقدير جيد، وطالب واحد على تقدير مقبول.

كلية الطب

كما تضمنت النتيجة 47 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادة واحدة، و32 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادتين، و234 طالبًا لهم دور ثانٍ في أكثر من مادتين، إلى جانب طالب واحد راسب وباقٍ للإعادة.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل أن جامعة أسوان تضع جودة العملية التعليمية والالتزام بالمعايير الأكاديمية في مقدمة أولوياتها، خاصة في كليات القطاع الطبي التي تتطلب تطبيق أعلى معايير الدقة والانضباط، بما يضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤوليات المهنة.

وأضاف أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية متطورة، وتعزيز منظومة الدعم الأكاديمي والإرشاد العلمي للطلاب، بما يسهم في الارتقاء بمستواهم العلمي والمهاري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعداد طبيب يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات المهنية، وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والطب، وفقًا للمعايير القومية والدولية.