قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية
القسم الخارجي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت جماعة الحوثيين والقدرات التابعة لها، في تطور يأتي وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين، خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد ملحوظ في العمليات العسكرية داخل اليمن، بعدما شهدت عدة جبهات مواجهات وهجمات متبادلة، بالتزامن مع عمليات جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين، في وقت أعلنت فيه الجماعة بدورها تنفيذ هجمات ضد أهداف داخل السعودية.

وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت في يوليو الماضي مقتل 9 من عناصرها خلال المواجهات، فيما أفادت تقارير يمنية بأن عددًا من خبراء إطلاق الصواريخ التابعين للجماعة قتلوا في غارات جوية استهدفت مواقع في محافظتي مأرب والجوف. وأشارت تقارير إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت مسؤوليتها عن بعض العمليات ضد مواقع الحوثيين.

وتزامن ذلك مع تصعيد حوثي استهدف، وفق ما أعلنته الجماعة، منشآت مرتبطة بإمدادات ونقل النفط في السعودية باستخدام طائرات مسيرة، بينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من المسيرات، واتهمت مليشيات موالية لإيران بالوقوف وراء إطلاقها من الأراضي العراقية.

كما شهدت الفترة الأخيرة عمليات متبادلة في البحر الأحمر، إذ أعلنت جماعة الحوثيين استهداف سفن نفطية سعودية بالصواريخ الباليستية، مدعية أن تلك السفن خالفت قرار الحظر الملاحي الذي تفرضه الجماعة، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواجهة من الجبهات البرية إلى المجال البحري.

ويشير هذا التصعيد إلى استمرار حالة التوتر العسكري في اليمن، مع سعي القوات الحكومية إلى استهداف القدرات العسكرية للحوثيين، مقابل مواصلة الجماعة هجماتها الصاروخية والمسيرة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على أمن الملاحة والطاقة في المنطقة.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية جماعة الحوثيين القوات الحكومية التحالف العربي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد